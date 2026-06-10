 Siūlo nepritarti idėjai leisti parduoti šiuos būstus

Siūlo nepritarti idėjai leisti parduoti šiuos būstus

2026-06-10 10:31
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas siūlo savivaldai neleisti išperkamąja nuoma parduoti savivaldybės būstų jo nuomininkams.

<span>Siūlo nepritarti idėjai leisti parduoti šiuos būstus </span>
Siūlo nepritarti idėjai leisti parduoti šiuos būstus / L. Balandžio / BNS nuotr.

Komitetas rekomenduoja Seimui atmesti tokius Seimo narės „valstietės“ Ligitos Girskienės siūlymus – trečiadienį sprendimas priimtas bendru sutarimu.

„Mažėtų socialinio būsto prieinamumas – blogintų padėtį. Siūlome atmesti“, – komitete teigė socialdemokratas Tadas Barauskas.

Parlamentarė siūlo nuo 2027 metų tokius sandorius leisti, jei nuomininkas be pertraukų gyventų bute bent 5 metus, jame būtų deklaravęs gyvenamąją vietą ir neturėtų nuomos ar komunalinių mokesčių skolų.

Savivaldybių asociacija nurodo, kad priėmus pataisas išaugtų administracinė našta, tuo metu Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) nuomone,  tokie siūlymai gali būti ydingi antikorupciniu požiūriu, nes nenustačius būsto pardavimo sąlygų ir kriterijų savivaldybėms suteikiama pernelyg plati diskrecija spręsti dėl jo pardavimo.

Pataisas parlamentarė registravo dar 2023 metais, tačiau Seimas po pateikimo jos iniciatyvai nepritarė ir grąžino tobulinti. Patobulintą projektą Seimas iš antro karto priėmė svarstyti.

Šiame straipsnyje:
savivaldybių būstai
parduoti būstus
socialiniai būstai
nuomininkai
išperkamoji nuoma

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