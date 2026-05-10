Aukcionuose – išskirtinių spalvų retenybės

Aukcione „Mecum“ bus galima įsigyti trijų automobilių kolekciją – po vieną jie nebus parduodami.
Tai – „Big Bad Colors“ spalvų rinkinio 1969-ųjų „AMC AMX“. Iš viso buvo pagaminti 762 tokio dažymo modeliai, iki šiol išliko kelios dešimtys. Trijulė restauruota, visi automobiliai – su daugiau nei 300 AG 6,4 l darbo tūrio V8 varikliais, 4 laipsnių mechaninėmis pavarų dėžėmis.
Kitas „Mecum“ pasiūlymas – 1971-ųjų „Plymouth GTX“. Jo išskirtinumas – variklio (7 l darbo tūrio „426 Hemi“ 425 AG) ir pavarų dėžės (4 laipsnių mechaninė) derinys: anuomet pagaminta tik vienuolika tokių modelių. Tikimasi šį monstrą parduoti už 325–350 tūkst. JAV dolerių.
Gegužę aukcione „Broad Arrow“ bus galima pasigrožėti ne vien programos „Concorso d'Eleganza Villa d'Este“ dalyviais – 1968 m. „Ferrari 330 GTC“ (preliminari kaina 425–475 tūkst. eurų), 1928 m. „Bentley Vanden Plas Sports Tourer“ (450–550 tūkst. eurų), 1926 m. „Bugatti Type 37 Grand Prix“ (1–1,3 mln. eurų) ar 1956 m. „Ferrari 250 GT Boano Alloy Coupe“ (850 tūkst.–1 mln. eurų), 2018 m. „Pagani Zonda Unica“ (9,5–12 mln. eurų), bet ir už 3 mln. eurų nusipirkti 1999–2002 m. penkių „Nissan Skyline GT-R R34“ kolekciją.
„Nissan“ automobiliai – skirtingų spalvų: „Midnight Purple II“, „Silica Brass“, „Bayside Blue“, „Gunmetal“ ir „Millennium Jade“. Galingiausias – 1999 m. „Skyline GT-R“ (variklis – 2,8 l darbo tūrio 700 AG, rida – 23,3 tūkst. km), brangiausias (700–850 tūkst. eurų) – 2002 m. „Skyline GT-R CRS“ (variklis – 2,8 l darbo tūrio „F-Sport R“, 500 AG, rida – 15,9 tūkst. km).
