Įvardijo, kam kitąmet bus taikomos e. rinkliavos nuolaidos

„Išskyrėme mažinimo koeficientus dviem sritims – atsižvelgiant į žemės ūkio sektoriaus svarbą, rinkliava bus (žemės ūkio transporto priemonėms – BNS), pavadinkime, su 50 proc. nuolaida. Ir siekiant skatinti mažiau taršaus transporto priemonių naudojimą irgi mažesnė kelių rinkliava bus taikoma transporto priemonėms, varomoms elektra, vandeniliu ir biometanu“, – Seimo Biudžeto ir finansų komitete (BFK) trečiadienį sakė D. Sujetaitė.
Pasak jos, tokioms e. rinkliavos lengvatoms ir koeficientams dar turės pritarti Seimas.
D. Sujetaitės teigimu, nuo 2027-ųjų pradėsianti veikti e. rinkliava bus konkurencinga, panašaus dydžio, kaip ir ES.
„Skaičiavimai atlikti ir tikrai rinkliavos dydis bus konkurencingas, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Tikrai mažesni nei Lenkijoje ir panašiai. Matome, kad perėjimas prie naujos sistemos neturėtų sukelti kažkokio šoko verslui“, – kalbėjo viceministrė.
„Bus tikrai sąžininga apmokestinimo sistema“, – pridūrė ji.
Anot D. Sujetaitės, Vyriausybė jau yra nustačiusi e. rinkliavos skaičiavimo metodiką – ją sudarys infrastruktūros priežiūros ir CO2 emisijų dedamosios.
Kaip BNS patikslino Susisiekimo ministerija, netaršus sunkusis transportas bus atleistas nuo CO2 dedamosios, bet mokės infrastruktūros dedamąją.
Rinkliavos dydžiai bus apskaičiuoti ir patvirtinti birželio 30-ąją, teigė viceministrė.
Valstybinių kelių valdytojos „Via Lietuvos“ Finansų ir administravimo grupės vadovas Andrejus Kosikovas savo ruožtu teigė, kad rinkliava, kuri priklausys nuo nuvažiuoto atstumo, bus apskaičiuojama remiantis transporto priemonių GPS signalais bei keliuose įdiegtomis kameromis, kurios stebės sunkiasvorio transporto judėjimą.
„Pagal visus šiuos duomenis bus apskaičiuojama kaina. Vartotojai galės prisijungti prie mūsų („Via Lietuvos“ – BNS) internetinio puslapio ir matyti, kiek kelionė kainuos“, – BFK teigė A. Kosikovas.
Jo teigimu, rinkliavai sumokėti taip bus sukurta mobilioji programėlė.
Kaip rašė BNS, e.rinkliava turėtų pradėti veikti nuo kitų metų ir pakeisti vinjetes. Sistemą už 16,2 mln. eurų (su PVM) Lietuvoje diegia Austrijos kelių apmokestinimo ir eismo kontrolės sistemų bendrovė „Kapsch TrafficCom“.
„Via Lietuvos“ Strategijos ir vystymo grupės vadovė Rima Valentukevičienė sakė, jog sistema bus baigta diegti lapkričio 6 dieną.
„Lapkričio šešta – diena, kai perimame sistemą, patys žiūrime, kaip ji veikia. Turime komandą, kuri padės įsidiegti mūsų vartotojams, pereiti prie naujos sistemos. „ViaToll“ (oficialus e. rinkliavos pavadinimas – BNS) startą numatome sausio 1 dieną“, – BFK posėdyje teigė R. Valentukevičienė.
„Pereinamasis laikotarpis (nuo lapkričio 6 dienos iki metų pabaigos – BNS) padės ne tik susivesti duomenis, bet ir prasitestuoti sistemą, kad kiekvienam vartotojui būtų didesnis aiškumas“, – kalbėjo ji.
Jos teigimu, dabar su austrų bendrove derinamos techninės sąlygos ir lokalizacijos planas – kaip nuomojama sistema bus pritaikyta Lietuvai.
Be to, pasak bendrovės atstovės, „Via Lietuvos“ 4,5 mln. eurų (be PVM) vertės užsakymą saugoti e. rinkliavos duomenis gavusio Lietuvos radijo ir televizijos centro (Telecentro) duomenų centre jau atliekamas testavimas, taip pat vyksta derybos su būsimais rinkliavos mokėjimo tarpininkais.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas yra sakęs, kad e. rinkliava užtikrins teisingesnį vilkikų apmokestinimą, nes mokesčio dydis priklausys nuo nuvažiuoto atstumo, be to, ji gerokai papildys Kelių fondą.
Tikimasi, kad kitąmet iš e. rinkliavos sistemos į Kelių fondą bus surinkta daugiau nei 100 mln. eurų, kiek vėliau – apie 150 mln. eurų. Tai bus pagrindinis fondo lėšų šaltinis.
D. Sujetaitės ir A. Kosikovo teigimu, apmokestinamų kelių tinklas nesikeis – jį sudarys 2851 kilometras valstybinių ir dalis krašto kelių.
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