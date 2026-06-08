Magistralės A1 ruože pradedami remonto darbai

Skelbiama, jog šiame ruože Šilalės rajono savivaldybėje darbus atliks rangovas „Kelių priežiūra“, o juos užbaigti planuojama iki lapkričio mėnesio.
Anot bendrovės, nuo pirmadienio Klaipėdos prieigose taip pat prasidės magistralinio kelio A1 ruožo nuo 305,636 iki 306,13 kilometro abiejų kelio pusių paprastojo remonto darbai, juos vykdys rangovė „YIT Lietuva“,
Nuo gegužės 19 d. darbai jau vyksta magistralinio kelio A1 ruože nuo 300,005 iki 300,866 kilometro dešinėje kelio pusėje.
Visus šiuos darbus taip pat planuojama užbaigti lapkritį.
Skelbiama, jog šiuo metu remonto darbai jau vykdomi ir kituose automagistralių ruožuose: A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda kelyje nuo 89,42 iki 94,34 kilometro, kur darbus planuojama užbaigti iki spalio mėnesio, ir A2 Vilnius–Panevėžys kelyje nuo 45,200 iki 49,177 kilometro, kur darbų pabaiga numatyta lapkričio mėnesį.
Siekiant užtikrinti didesnį eismo pralaidumą ir saugų transporto priemonių judėjimą darbų metu, eismas organizuojamas pagal „3+1“ schemą – kiekviena kryptimi bus išlaikytos po dvi eismo juostas.
Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas.
„Via Lietuva“ primena, kad šiemet visoje Lietuvoje vykdomi plataus masto automagistralių ir magistralinių kelių tvarkymo darbai.
Iš viso planuojama suremontuoti apie 170 km prasčiausios būklės kelių ruožų: apie 100 km jų bus užbaigta dar šiais metais, o likusi dalis – 2027 m. Darbai apima ne tik kelio dangos atnaujinimą, bet ir tiltų bei viadukų remontą.
Naujausi komentarai