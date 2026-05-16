Pokyčiai – klientams ir saugiam eismui

Laikys du egzaminus
AM kategorijos laukia esminiai pokyčiai, kurių reikėjo dėl pačių jauniausių vairuotojų saugumo keliuose.
Iki šiol, sulaukus penkiolikos metų, pakakdavo išlaikyti teorijos egzaminą norint vairuoti lengvąjį keturratį, „mikroautomobilį“ ar mopedą. Tačiau pastebėta, kad jauni vairuotojai neretai dar nebūna pakankamai pasirengę eismui.
Įstatymo ir egzaminavimo tvarkos pakeitimai iš esmės keičia situaciją: nuo šių metų lapkričio visi norintieji įgyti AM kategorijos vairuotojo teises turės išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą, taip pat būti ne jaunesni nei šešiolikos metų.
„Šis pokytis – reikšmingas ir labai lauktas. Daugiau praktikos įgyjant teisę vairuoti transporto priemonę – visada naudinga patirtis“, – teigė „Regitros“ egzaminavimo ir vairuotojų pažymėjimų išdavimo paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas Robertas Litvaitis.
Apribojimo neliks?
Be to, „Regitra“ siūlo, kad nuo 2027 m. sausio 14-osios egzamino laiko rezervacija būtų patvirtinama po apmokėjimo. Tai leistų greičiau aptarnauti klientus padaliniuose, sumažintų administracinę naštą būsimiems vairuotojams ir leistų labiau susikaupti egzaminui.
Pasitaiko atvejų, kai asmuo atvyksta į egzaminą, tačiau neturi privalomų dokumentų, reikiamos aprangos, kitų būtinų priemonių ar registruodamasis egzaminui nurodo ne tą automobilio pavarų dėžę. Iki šiol tokios situacijos buvo traktuojamos kaip neatvykimas į egzaminą, todėl buvo taikomas 30 dienų apribojimas registruotis pakartotinai. Siūloma šio ribojimo atsisakyti, tai padėtų išvengti perteklinių suvaržymų.
„Regitra“ siūlo įteisinti susipažinimo su teorijos egzamino rezultatu laiką – tam skirti iki penkių minučių. Egzaminų procedūros taptų dar skaidresnės, aiškesnės, pagerintų klientų patirtį.
Išimties galimybė
Viena praktikos egzamino užduočių – nuvykti į nurodytą vietą vadovaujantis navigacijos instrukcijomis.
Siūloma numatyti galimybę išimtiniais atvejais (pavyzdžiui, neveikiant navigacijai) užduotį atlikti vadovaujantis kelio ženklais. Tai – reti atvejai, tačiau, net ir esant sutrikimų, teisės aktų nuostatos leistų objektyviai įvertinti kandidato gebėjimą orientuotis eisme ir prisitaikyti prie realių situacijų kelyje kilus techninių nesklandumų.
Kad T kategorijos egzaminai vyktų sklandžiai, numatoma, kad transporto priemonėje galėtų būti ir kitų egzaminuojamųjų, tą pačią dieną laikančių egzaminą.
Tai svarbu, nes būsimų troleibusų vairuotojų egzaminai turi tam tikrą specifiką: reikia išmanyti ne tik eismo subtilybes, bet ir gebėti tinkamai vairuoti troleibusą pagal kontaktinį tinklą (kad nenutrūktų energijos tiekimas, nebūtų sugadintas tinklas ir nesutriktų eismas).
