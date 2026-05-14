Seimas svarstys siūlymą įteisinti tramvajų

Šią Seimo nario liberalo Simono Kairio iniciatyvą ketvirtadienį po pateikimo palaikė 74 Seimo nariai, prieš nebuvo, 15 susilaikė.
Kelių transporto kodekso ir Kelių įstatymo pataisos, sulaukusios Ekonomikos ir inovacijų komiteto sprendimo, Seimo plenarinėje salėje vėl turėtų atsirasti birželio 25 d.
Siekiant spręsti spūsčių problemą didmiesčiuose, S. Kairio nuomone, reikėtų kompleksiškai galvoti apie viešojo transporto sistemos pokyčius. Parlamentaras tikisi, kad pritarus jo iniciatyvai, didžiųjų miestų savivaldybės galėtų svarstyti galimybes keleivių pervežimui panaudoti tramvajų – patrauklią, ekologišką transporto priemonę.
„Tai leistų išplėtoti viešojo transporto tinklą, pagerinti teikiamų paslaugų kokybę bei sumažinti spūstis. Manau, kad žmonės mielai persėstų į tramvajų ar metro, jeigu tokie pasirinkimai būtų“, – pateikdamas projektą sakė S. Kairys.
Beje, nors projektais siekiama, kad tramvajus Lietuvoje būtų pripažintas lygiateise keleivine transporto priemone, jais nėra sprendžiami techninio pobūdžio klausimai, susiję su infrastruktūros įrengimu ar valdymu, saugumu.
Pasak S. Kairio, Vilnius, Kaunas jau yra svarstę įvairių naujų transporto rūšių atsiradimą, dėl tramvajaus atliko galimybių studijas.
„Sveikintina yra tai, kad miestai galvoja apie ekologiją, apie geresnį susisiekimą, kokybiškesnį viešąjį transportą, apie ilgalaikius projektus. Tačiau, mano nuomone, išleidžiami pinigai galimybių studijoms nelabai pateisinami, kai Lietuvos teisės bazėje tramvajus, kaip transporto priemonė, nėra niekaip reglamentuotas. Todėl mano tikslas yra atkreipti dėmesį, kad tokia transporto priemonė turėtų atsirasti Lietuvos įstatymuose“, – ELTAI sakė S. Kairys.
ELTA pastebi, kad Seime daugiau nei prieš 20 metų prasidėjo diskusijos apie tramvajų, tačiau šios idėjos nepavyko įgyvendinti. Iki šiol, kaip miesto keleivinio transporto priemonė, tramvajus įstatymuose apskritai nėra niekaip reglamentuotas.
