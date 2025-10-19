Senos padangos gali būti naudingos

Dėl itin ilgo irimo laikotarpio (apie 120–140 metų), išskiriamų kenksmingų cheminių medžiagų ir grėsmės tapti itin pavojingo sveikatai ir aplinkai gaisro priežastimi, senos padangos turi būti išmetamos tik tam skirtose vietose, kad būtų tinkamai utilizuotos ir perdirbtos.
Patogiausia galimybė – padangas permontuojant: jei nusprendžiate, kad senosios toliau naudoti nebetinkamos, jas nemokamai turi priimti padangas montuojanti įmonė.
Kita galimybė – perkant naujas padangas: tokį patį skaičių senų galite palikti pardavėjui.
Trečia galimybė – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (DGASA), kuriose per metus galima palikti iki penkių senų padangų.
„Jei padangų montuotojai ar pardavėjai nesutinka priimtu senų padangų, apie tai reikia pranešti Aplinkos apsaugos departamentui arba Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, nes tai pažeidimas“, – paaiškino Padangų importuotojų organizacijos direktorė Jekaterina Volkė.
Jei pardavimo ar montavimo vietose atsisakoma iš klientų priimti senas padangas, už pirmą pažeidimą gali būti skirta bauda nuo 450 iki 850 eurų, o jei jis pasikartoja – iki 1 700 eurų.
Už netinkamoje vietoje, pavyzdžiui, miške, pakelėje ar prie buitinių atliekų konteinerių išmestas padangas gali būti nubausti ir gyventojai. Bauda gali siekti iki 90 eurų ir papildomai už kiekvieną išmestą padangą – po 44 eurus dėl aplinkai padarytos žalos.
Į perdirbimo gamyklą Lenkijoje keliauja tūkstančiai tonų Lietuvoje surinktų padangų.
Kai kurie vairuotojai, net suprasdami, kad senosios padangos savo pagrindinės paskirties vis tiek jau nebeatliks, jas vežasi namo.
„Partneriai, su kuriais bendradarbiaujame, dalijasi istorijomis, kaip klientai nesutinka nemokamai palikti senų padangų teigdami, kad galbūt jas dar kur nors panaudos. Tačiau dažnai jos tiesiog padedamos kieme, sandėliuke ar garaže ir jokios realios paskirties neatlieka. Jei iš tikrųjų norite, kad padangos dar būtų naudingos, palikite jas ten, kur reikia, ir jos atsidurs perdirbimo gamyklose. Ten bus susmulkintos, o iš gautos produkcijos kuriami naudingi produktai, pavyzdžiui, minkštos dangos vaikų žaidimo aikštelėms, borteliai sodams, gėlynams ir daug kitų naudingų dalykų“, – sakė J. Volkė.
Padangų importuotojų organizacija bendradarbiauja su padangų perdirbimo gamykla Lenkijoje, į kurią keliauja tūkstančiai tonų Lietuvoje surinktų atliekų. Šioje gamykloje iš padangų pašalinami ir iš naujo panaudojami metalas ir medvilnė, o guma susmulkinama į skirtingos frakcijos gabaliukus, kurie naudojami naujiems produktams gaminti.
