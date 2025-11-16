Ties naujus, atnaujins senus

Pabaigtuvės – šiemet
Darnaus judumo infrastruktūros atnaujinimo darbai jau pradėti Akademijoje (Kauno rajonas) – tvarkomas 1,22 km ilgio intensyvaus eismo pėsčiųjų ir dviračių takas (krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožas nuo 6,171 iki 7,510 km).
Senoji tako dangos konstrukcija išardoma, bus įrengta 2,5 m pločio nauja konstrukcija su asfalto danga, sutvarkomos pralaidos, nuovažos. Darbus planuojama atlikti iki šių metų pabaigos.
Beveik 2 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių tako atnaujinimo darbai pradėti Nemėžyje (Vilniaus rajonas, magistralinio kelio A3 Vilnius–Minskas ruožas nuo 6,650 iki 8,548 km).
Senoji tako dangos konstrukcija bus išardyta, įrengta 2,5 m pločio nauja su asfalto danga, kelkraštis, sutvarkytos autobusų sustojimo aikštelės ir nuovažos.
Sutvarkys stoteles
Planuojama pradėti 5,4 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių tako Radviliškyje (magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai ruožas nuo 51,902 iki 57,366 km) atnaujinimą.
Visi remontuojami takai bus pritaikyti žmonėms su negalia.
Takas bus 2,5 m pločio, su iš abiejų pusių įrengtais kelkraščiais, eismo saugą užtikrins įrengta nauja apsauginė tvorelė. Pagal projektą numatoma atnaujinti keturias autobusų stoteles, taką kertančių nuovažų ir sankryžų asfalto dangą, išasfaltuoti nuovažas su žvyro ar grunto danga.
Šį mėnesį bus pradėtas tvarkyti 2,2 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas Vilkyčiuose (Šilutės rajonas, krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruožas nuo 202,914 iki 205,170 km).
Senoji tako dangos konstrukcija bus išardyta ir įrengta 2,5 m pločio nauja su asfalto danga ir kelkraščiais. Planuojama įrengti saugią pėsčiųjų perėją su kryptiniu apšvietimu ties 204,09 km (tarp autobusų stotelių Vilkyškių gyvenvietėje).
Lėšos – iš ES fondo
2026-ųjų kovo mėnesį planuojama pradėti tvarkyti Panevėžio rajono savivaldybėje esantį taką, jungiantį Panevėžį, Velžį ir Liūdynę (krašto kelio Nr. 121 Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys ruožas nuo 49,306 iki 54,540 km).
Bus įrengta 2,5 m pločio nauja konstrukcija, kelkraščiai, sutvarkytos nuovažos, autobusų stotelės, pėsčiųjų perėja šalutiniame kelyje (Nevėžio gatvės sankryžoje, Velžio gyvenvietėje, kelyje Nr. 3017).
Galimybė sutvarkyti daugiau darniam judumui svarbios infrastruktūros atsirado perskirsčius ES fondo lėšas. Gavus papildomą finansavimą, iki kitų metų rudens bus įrengta apie 30 km naujų pėsčiųjų ir dviračių takų ir suremontuota apie 21 km jau esančių prastos būklės takų.
