Vagys – aktyvesni, nuostoliai – didesni

Niūri tendencija
„Girtekos“ ir Tarptautinės krovinių apsaugos asociacijos („Transported Asset Protection Association“ – TAPA) duomenimis, 2023 m. Europos Sąjungoje (ES) vežėjų patirti nuostoliai siekė 549 mln. eurų.
Tai – 438 proc. daugiau nei 2022 m. ir daugiau nei dešimt kartų daugiau nei 2021-aisiais, rašoma portale trans.info.
Europos Parlamento tyrimas rodo, kad kelių transporto nusikaltimai kasmet Europos įmonėms kainuoja daugiau nei 8,2 mlrd. eurų.
TAPA EMEA (Europos, Artimųjų Rytų ir Afrikos regionų) monitoringo sistema nuo 2022 m. iki 2024 m. užfiksavo daugiau nei 157 tūkst. incidentų, susijusių su krovinių ar vilkikų vagystėmis.
Vien 2025 m. birželį Europoje, Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje buvo užregistruoti 634 atvejai.
Ilgapirščių prioritetai
Daugiausia vagysčių registruojama Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
Šiemet vasarą Lombardijoje (Italija) įvykdyta 4 mln. eurų vertės kosmetikos vagystė iš priekabos.
Gegužę Lano mieste Prancūzijoje buvo pavogtas 2 mln. eurų vertės krovinys, o Vokietijoje, greitkelių aikštelėse – elektronikos prekių ir automobilių reikmenų už kelis šimtus tūkstančių eurų.
Nusikaltėlių taikiniu dažniausiai tampa vertingos, paklausios, lengvai parduodamos prekės – maisto produktai, gėrimai, elektronika, automobilių dalys, vaistai.
Medicinos reikmenys ilgapirščius ypač vilioja dėl kompaktiško dydžio ir didelės rinkos vertės. Be finansinių nuostolių, vaistų vagystės kelia ir visuomenės sveikatos riziką, jei pavogti preparatai perparduodami ar laikomi netinkamomis sąlygomis.
Daugėja netikrų vežėjų, kibernetinių sukčių, tapatybės apgavysčių atvejų.
Poveikio voratinklis
Nusikaltėliai perėjo nuo atsitiktinių vagysčių prie didelio masto koordinuotų operacijų.
2024 m. grobimai sudarė daugiau nei 20 proc. visų atvejų. Vien 2025 m. viduryje įsilaužimai (tentų perpjovimas, užraktų laužymas) – du trečdaliai incidentų. Daugėja netikrų vežėjų, kibernetinių sukčių, tapatybės apgavysčių atvejų.
Tiesioginę žalą skaičiuoja vežėjai ir siuntėjai, tačiau poveikio voratinklis platesnis: vartotojai susiduria su prekių trūkumu ir didesnėmis kainomis, gamintojai, ekspeditoriai ir draudikai patiria didesnę riziką, auga tiekimo grandinės nestabilumas.
Dėl šių priežasčių vis daugiau įmonių renkasi TAPA parengtą TSR standartą, skirtą sunkvežimių saugumui.
TSR sistema aprėpia minimalias saugumo priemones (nepertraukiamą GPS sekimą, geografinį žymėjimą ir SOS signalus, sertifikuotas saugias aikšteles, etc.) sunkvežimių operacijoms – nuo priekabų ir mikroautobusų iki konteinerių gabenimo keliais.
TSR ypač svarbus vaistus, elektroniką ar kitas brangias prekes gabenantiems siuntėjams, kurie gauna papildomą draudimo ir mažesnės rizikos garantiją.
