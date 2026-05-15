Dėl šilumos tinklo rekonstrukcijos kis vilniečių kelionių maršrutai

Gegužės 16-19 d.
Kalvarijų gatvėje abiem kryptimis eismas vyks po vieną juostą, o viešojo transporto stotelė „Pramogų arena“ Santariškių kryptimi ir toliau bus perkelta už V. Gerulaičio g. sankryžos.
Gegužės 19-29 d.
Kalvarijų gatvėje eismas viena juosta vyks tik miesto centro kryptimi, važiuojant Santariškių kryptimi eismo ribojimų nebeliks, viešojo transporto stotelė „Pramogų arena“ bus grąžinta į įprastą vietą prie Kalvarijų–Kareivių–Ozo g. sankryžos.
Dėl eismo ribojimų galimi viešojo transporto pakitimai.
Viešojo transporto eismo tvarkaraščius galima rasti www.judu.lt ir www.stops.lt
Viešojo transporto judėjimą realiu laiku rekomenduojama stebėti JUDU švieslentėje, „m.Ticket“, „Trafi“ ir „Google Maps“ programėlėse.
