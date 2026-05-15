 Dėl šilumos tinklo rekonstrukcijos kis vilniečių kelionių maršrutai

Dėl šilumos tinklo rekonstrukcijos kis vilniečių kelionių maršrutai

2026-05-15 16:10
Pranešimas spaudai

Vilniaus savivaldybės įmonė JUDU pranešė, kad Kalvarijų gatvėje, tarp V. Gerulaičio g. ir Kareivių-Ozo g. sankryžos, tęsiami šilumos tinklų rekonstrukcijos darbai, todėl nuo gegužės 16 d. keisis eismo organizavimas.

<span>Dėl šilumos tinklo rekonstrukcijos kis vilniečių kelionių maršrutai</span>
Dėl šilumos tinklo rekonstrukcijos kis vilniečių kelionių maršrutai / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Gegužės 16-19 d.

Kalvarijų gatvėje abiem kryptimis eismas vyks po vieną juostą, o viešojo transporto stotelė „Pramogų arena“ Santariškių kryptimi ir toliau bus perkelta už V. Gerulaičio g. sankryžos.

Gegužės 19-29 d.

Kalvarijų gatvėje eismas viena juosta vyks tik miesto centro kryptimi, važiuojant Santariškių kryptimi eismo ribojimų nebeliks, viešojo transporto stotelė „Pramogų arena“ bus grąžinta į įprastą vietą prie Kalvarijų–Kareivių–Ozo g. sankryžos.

Dėl eismo ribojimų galimi viešojo transporto pakitimai.

Viešojo transporto eismo tvarkaraščius galima rasti www.judu.lt ir www.stops.lt

Viešojo transporto judėjimą realiu laiku rekomenduojama stebėti JUDU švieslentėje, „m.Ticket“, „Trafi“ ir „Google Maps“ programėlėse.

Šiame straipsnyje:
eismo pokyčiai
Vilnis
JUDU
šilumos tinklų rekonstrukcija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų