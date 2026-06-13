Vilniuje moters vairuojamas automobilis partrenkė nepilnametę

Portalo žiniomis, eismo nelaimė įvyko apie 14.03 val. Kauno gatvėje.
Pirminiais duomenimis, merginai ėjus per perėją, ją partrenkė 1994 metais gimusios moters vairuojamas automobilis „Ford Fiesta“.
Mergina dėl patirtų sužalojimų buvo išgabenta į ligoninę.
Į gydymo įstaigą išgabenta ir vairuotoja. Teigiama, kad moteris įvykio vietoje elgėsi neadekvačiai, todėl tikrinama jos psichinė būklė.
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