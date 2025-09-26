Festivalis „Open House Vilnius“ iš programos išima Prezidentūrą, Vyriausybę ir Kultūros ministeriją

„Sudarydami festivalio programą sau keliame itin aukštą kartelę. Ne mažiau tikimės ir iš sprendimų priėmėjų, todėl, kol Kultūros ministerija bus nekompetentingose „Nemuno aušros“ rankose, „Open House Vilnius“ programoje neišvysite Prezidento rūmų, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės pastatų – simbolių, kurie šiandien liudija nepagarbą ir atsainų požiūrį į Lietuvos kultūrą“, – teigiama festivalio organizatorių pareiškime feisbuke.
„Open House Vilnius“ rengėjai taip pat pranešė atsisakantys 2023 metais festivaliui skirto prezidento Gitano Nausėdos iniciatyvos „Lietuvos galia“ apdovanojimo „Inovatyvios Lietuvos“ kategorijoje.
„Pastarųjų dienų sprendimai prieštarauja šios iniciatyvos deklaruojamiems siekiams didinti pilietinę galią, motyvuoti ir telkti aktyvius gerovės kūrėjus, stiprinti jų balsą, vieni kitų palaikymą, auginti bendruomeniškumo kultūrą ir skatinti savanorystę“, – teigiama pareiškime.
„Kaip iki šiol, taip ir toliau vykdysime veiklas, kurios įkūnija ir pateisina šiuos siekius, tačiau apdovanojimą laikome netekusiu reikšmės“, – rašoma jame.
„Open House Vilnius“ yra Lietuvos sostinėje kasmet organizuojamas atviros architektūros savaitgalis. Jo metu lankytojams atveriami miesto pastatai, pasižymintys architektūros kokybe, svarba Vilniui ir bendruomenėms. Pastatuose vyksta ekskursijos, jas veda gidai-savanoriai, jų architektai arba pastatų atstovai.
Festivalio rengėjų žingsnis – jau ne pirma iniciatyva, kuria protestuojama prieš „Nemuno aušros“ nario Ignoto Adomavičiaus skyrimą kultūros ministru.
Politiką kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. Naujos kritikos bangos politikas sulaukė po emocionalaus prisistatymo Prezidentūroje.
Pats ministras atsiprašė už savo pastarojo metu viešus pasisakymus ir pareiškė ketinantis dirbti su kultūros bendruomene siekdamas rasti sąlyčio taškus.
