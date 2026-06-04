Išskirtinė galimybė: Lietuvoje eksponuojamas paveikslas, kurio pasaulis ieškojo 400 metų

Vieno garsiausių visų laikų dailininkų Caravaggio paveikslo kelionė į Lietuvą neapsiėjo be netikėtumų. Kaip ir pats menininkas, garsėjęs audringu gyvenimu bei dramatiškais kūriniais, taip ir jo darbas „Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė“ į Vilnių atkeliavo su šiokia tokia drama.
„Iš tikrųjų jo laukėme net savaitę, tačiau pagaliau jis atkeliavo. Ir ne oro transportu, o žeme, nes dėžė netilpo į nedidelį lėktuvą, skrendantį iš Helsinkio į Vilnių“, – pasakojo Valdovų rūmų muziejaus direktorius Vydas Dolinskas.
Valdovų rūmuose eksponuojamas XVII amžiaus pradžioje nutapytas paveikslas „Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė“.
„Pati kompozicija, dramatiškas vaizdavimo būdas, pasirinktas personažas ir svarbiausia – aistra, su kuria paveikslas nutapytas, bei jėga, kuri paveikia žiūrovą“, – kalbėjo kuratorė Daiva Mitrulevičiūtė.
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Caravaggio laikomas vienu didžiausių meno revoliucionierių. Skirtingai nei renesanso meistrai, idealizavę žmogų, jis savo modeliais rinkdavosi paprastus žmones – benamius, vargšus ar prostitutes. Toks požiūris vienus šokiravo, kitus žavėjo.
„Jeigu lankysitės Romoje, būtinai apžiūrėkite Caravaggio kūrinius bažnyčiose. Tai nepaprasta patirtis“, – sakė Italijos ambasadorius Lietuvoje Emanuele de Maigretas.
Tačiau garsusis menininkas išsiskyrė ne tik talentu. Caravaggio nuolat patekdavo į konfliktus, dalyvaudavo muštynėse, buvo areštuotas už neteisėtą ginklų laikymą ir net už tai, kad akmenimis apmėtė pareigūnus.
„Jis buvo nubaustas net už tai, kad sviedė artišokų patiekalą žmogui į veidą“, – pasakojo D. Mitrulevičiūtė.
Galiausiai vienų muštynių metu Caravaggio nužudė žmogų ir buvo nuteistas mirties bausme. Norėdamas išsigelbėti, jis pabėgo iš Romos ir ilgus metus slapstėsi.
Būtent su šiuo gyvenimo etapu siejamas ir Vilniuje eksponuojamas paveikslas.
„Tai vienas iš kūrinių, kuris iki pat pabaigos buvo šalia Caravaggio. Tikėtina, kad jis buvo ypač brangus pačiam menininkui“, – teigė V. Dolinskas.
Manoma, kad „Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė“ buvo vienas iš trijų paveikslų, kuriuos Caravaggio pasiėmė į paskutinę savo kelionę. Tuomet jis mėgino grįžti į Romą ir tikėjosi sulaukti popiežiaus malonės.
Tačiau sostinės taip ir nepasiekė – pakeliui mirė nuo ligos.
„Po to apie šį kūrinį labai ilgą laiką nebuvo nieko žinoma“, – sakė D. Mitrulevičiūtė.
Paveikslas daugiau nei keturis šimtus metų buvo laikomas dingusiu. Tik 2014 metais jis netikėtai aptiktas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje.
„Mirdama kolekcijos savininkė meno kūrinius padalijo anūkams. Šis paveikslas atiteko vienai anūkei, tačiau tuo metu dar niekas nežinojo, kad tai Caravaggio darbas“, – pasakojo D. Mitrulevičiūtė.
Kai kūrinį išvydo meno specialistai, abejonių neliko – tai buvo vieno garsiausių pasaulio dailininkų paveikslas.
Valdovų rūmuose šis išskirtinis kūrinys bus eksponuojamas iki birželio pabaigos.
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