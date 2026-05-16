Prasideda dvyliktasis atviros architektūros savaitgalis „Open House Vilnius“

Pasak renginio organizatoriaus Architektūros fondo, šių metų tema – „Miesto balsas“, kviečianti išgirsti miesto istorijas, kurias papasakos išskirtinės ir visuomenei visiškai ar iš dalies neprieinamos erdvės.
„Architektūra saugo praeities ženklus, o nauji objektai atspindi šiandienos poreikius ir ateities vizijas. Ji gali telkti žmones, kurti bendrystės jausmą, skatinti susitikimus ir pokalbius arba tapti fonu mūsų kasdieniams maršrutams“, – pranešime cituojama projekto vadovė Solveiga Buoželytė.
„Miestų tapatybę formuoja kiekvienas objektas, nuo puikiai atpažįstamų miesto simbolių iki nedidelių, dažnai nepastebimų vietų. Šių metų programoje turėsime išties įdomių ir netikėtų erdvių, kurių balsus pakviesime išgirsti ir lankytojus“, – teigia ji.
Šių metų renginio programoje daugiau kaip 70 objektų – pastatų, interjerų, žaliųjų erdvių, miesto kūrėjų biurų. Taip pat lankytojų laukia ir kelios naujovės – galimybė išbandyti ekskursijas vandeniu ir statybų aikštelėje.
„Open House Vilnius“ programos vadovas Andrejus Pleškovas teigia, kad formuojant šių metų renginio programą siekta užmegzti dialogą tarp visuomenės ir tų objektų, kurie galėtų atverti nepažintus istorinius ar kasdienio gyvenimo miesto sluoksnius.
„Šių metų programa kviečia klausytis ir tų miesto balsų, kurie iki šiol buvo rečiau girdimi. Tarp naujų ir gana netikėtų programos objektų – Vilniaus laidojimo rūmai „Ritualas“, Lietuvos kurčiųjų draugija, Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė Naujojoje Vilnioje ir kiti pastatai, kurie dėl savo prigimties retai sulaukia lankytojų žingsnių. Smagu, kad kai kuriuos šių objektų pasiūlė renginio lankytojai, atsiliepę į kvietimą pasidalinti, ką norėtų išvysti mūsų programoje“, – nurodo jis.
Skelbiama, kad šiemet festivalis pakvies į architektūrinę kelionę Neries upe – iš laivo denio lankytojai galės ne tik išvysti Vilnių iš naujos perspektyvos, bet ir patirti upės dialogą su miesto urbanistika.
Šių metų programoje taip pat sugrąžintos ekskursijos žaliosiose erdvėse bei susitikimai architektų biuruose, kur lankytojai turės galimybę su jais tiesiogiai pabendrauti.
Ekskursijas kaip ir kasmet ves savanoriai gidai, kurių šiemet – daugiau nei 400. Ekskursijos vyks lietuvių, anglų, ukrainiečių ir gestų kalbomis. Visos ekskursijos nemokamos, į jas patekti bus galima gyvos eilės principu.
„Open House Vilnius“ priklauso „Open House Worldwide“ tinklui, jungiančiam daugiau kaip 50 pasaulio miestų.
Renginį iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.
