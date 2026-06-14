Už daugiau nei 2 mln. eurų bus tvarkoma Trakų pilies gynybinė siena

Muziejaus vadovė Alvyga Zmejevskienė sako, kad paskutinį kartą siena s rekonstrukcija vyko 1988 metais, o po šių metų žiemos situacija ypač suprastėjo – dėl akmenų griūties susiformavo nuošliaužos.
„Per tą visą tarpinį laikotarpį, dar iki Lietuvos nepriklausomybės, mes puikiai suprantam, kokios buvo statybos sąlygos ir kokios buvo statybinės medžiagos. Ir mes matom, kad atsiranda rieduliai, kurie krenta. (...) Turime užtikrinti lankytojų saugumą pirmiausia, turime rūpintis tuo paveldu, kuris yra mums patikėtas valstybės“, – BNS sakė A. Zmejevskienė.
„Po labai šaltos šios žiemos pajutom didžiulį atmosferos poveikį. Gynybinė sistema yra labai jautri. Matom grėsmes plika akim, net nebūnant dideliais specialistais, nebūnant paveldo saugotojais, jos pastebimos“, – pridūrė ji.
Muziejus rangovo konkursą paskelbė šią savaitę, jam paraiškų laukiama iki birželio 29 dienos. Preliminari darbų vertė siekia 2,3 mln. eurų, juos muziejus žada finansuoti savo lėšomis.
„Mes negavome iš valstybės papildomo finansavimo. Čia bus tik vidinės muziejaus lėšos, kurios yra sugeneruotos iš lankytojų aptarnavimo – iš bilietų, iš paslaugų, edukacijų ir ekskursijų pardavimo. Tai yra muziejaus pinigai“, – aiškino A. Zmejevskienė.
Konkurso sąlygose nurodoma, kad darbai turės būti atlikti per trejus metus, tačiau muziejaus vadovė tikisi, kad jie bus baigti iki 2027 metų pabaigos.
„Viešųjų pirkimų procedūros kartais labai mus įkalina ir rezultatą gauname ne taip greitai, kaip norėtumėm. Bet mūsų tikslas – ne vėliau negu per pusantrų metų įgyvendinti šį projektą“, – sakė ji.
Kol bus atliekami darbai, pilies lankymui gali būti taikomi tam tikri apribojimai, tačiau ji veiks.
Pilies statyba vienoje iš didesnių Galvės ežero salų buvo pradėta 14 amžiaus antroje pusėje. Manoma, kad ją pradėjo statyti kunigaikštis Kęstutis, o baigė jo sūnus Vytautas. Ji buvo statyta kaip tvirtovė ir niekada nebuvo paimta užpuolikų.
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