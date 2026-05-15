 Viename iš Vilniaus kiemelių – ypatinga Dainų šventės atmosfera

2026-05-15 10:26
Pranešimas spaudai

Jau šį šeštadienį Vilniaus gatves užplūs gatvės muzikantai – visame senamiestyje skambės jų atliekamos dainos: nuo dainuojamosios poezijos iki roko skambesių. Savo erdvę renginio veiksme rado ir Lietuvos moksleivių dainų šventės atlikėjai. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus teatro kiemelyje 12–16 val. vilniečių lauks Dainų šventės repertuaras, prie kurio atlikimo galės prisidėti visi apsilankę.

„Šiemet Vilniuje pasitinkame po 10 metų sugrįžtančią moksleivių dainų šventę „LAIKU RATU KARTU“. Laukiant šio renginio, subursiančio moksleivius iš visos Lietuvos, kviečiame praleisti popietę kartu dainuojant, šokant, užsiimant amatais. Tai puiki proga „parepetuoti“ ne tik dalyviams, bet ir mums patiems – prisiminkime ne tik dainas, bet ir taip suartinantį vienybės jausmą“, – sakė Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.

Gatvės muzikos dienos proga Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Vilniaus etninės kultūros centru organizuoja pasidainavimus su šventės dalyviais. Tai bus ne tik koncertas – visi užsukę bus kviečiami dainuoti ir šokti kartu. Nežinantys dainų žodžių galės pasiimti lankstinukus, o šokių žingsnelių mokys artėjančioje Dainų šventėje pasirodysiantys moksleiviai.

Renginio programa:  

  • 12–12.30 val. | Pučiamųjų instrumentų orkestro programa  
  • 12.30–14 val. | Dainų dienos dalyvių programa  
  • 14–15.30 val. | Ansamblių vakaro dalyvių programa
  • 15.30–16 val. | Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos moksleivių programa  

Kūrinius atliks Vilniaus miesto mokyklų, muzikos mokyklų kolektyvai.

Visą dieną kiemelyje taip pat vyks įvairių amatų edukacijos. 

Renginys nemokamas.

