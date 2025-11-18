Vilniaus mažajam teatrui toliau vadovaus Simonas Keblas

S. Keblas sako siekęs antrosios kadencijos, nes norėjo tęsti pradėtas veiklas.
„Man įdomūs mūsų sumanyti projektai, įdomu ir prasminga, kaip jie vyks, man įdomu suprasti ir matyti, kaip teatras keisis ir augs, galiausiai – ką išvysime teatro scenoje“, – Vilniaus mažojo teatro pranešime cituojamas S. Keblas.
Darbus tęsiantis vadovas yra baigęs magistro studijas Vilniaus universitete, vienuolika metų dirbo „Idioteatre“, daugiau nei trejus vadovavo „Keistuolių“ teatro administracijai.
Jis taip pat yra dirbęs Vilniaus mažojo teatro kūrybinės dalies vadovu.
Teatro vadovo kadencija trunka 5 metus.
