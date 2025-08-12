Vilniuje – išskirtinis renginys: kviečia švęsti kultūrų įvairovę

Šis renginys – tai daugiau nei linksmybės po atviru dangumi. Tai žinutė apie Vilnių kaip atvirą, draugišką ir įvairų miestą, kuriame kiekvienas žmogus gali jaustis savas. Šiandien sostinėje kas devintas vilnietis yra užsienietis ir čia gyvena žmonės iš daugiau nei 140-ties šalių. „Vilnius Is My City“ būtent ir skirtas susipažinti su tais, kurie Lietuvos sostinę pasirinko savo namais.
„Jau ketvirtą kartą organizuojama šventė yra skirta visiems, kurie myli Vilniaus miestą – nepaisant jų kilmės, religijos ar kalbos. Mūsų tikslas yra ne tik parodyti kultūrų įvairovę, bet ir kurti erdvę, kurioje žmonės susitinka, bendrauja ir supranta vieni kitus“, – teigė Dovilė Aleksandravičienė, Vilniaus miesto plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė.
Dar rugpjūčio 9 d., kaip įžanga į šventę, įvyko renginys „Plant Your Roots in Vilnius“, kurio metu vilniečiai ir miesto svečiai kartu sodino lanksvų krūmus, simboliškai įtvirtindami savo „šaknis“ mieste.
„Vilnius Is My City“ sekmadienio programa visą dieną kvies į sporto veiklas, žaidimus, koncertus, šokius, dirbtuves ir pasirodymus, kuriuose dalyvaus virš 30 skirtingų bendruomenių, atvykusių iš viso pasaulio į Vilnių. Taip pat čia veiks pasaulio virtuvių maisto zona, joje apie penkiolika restoranų atstovaus skirtingoms šalis – nuo Indijos, Nigerijos iki Turkijos ar Kolumbijos.
Scenoje pasirodys ne vienas užsienio atlikėjas, gyvenantis sostinėje. Tarp jų – namus Lietuvoje kuriantis Nigerijos muzikantas Anyanya, kuris daugeliui jau pažįstamas iš šių metų „Eurovizijos“ atrankos. Jis gyvai pristatys visiškai naują savo dainą, o tai reiškia, kad Bernardinų sode skambės tikra premjera.
„Šis renginys yra kvietimas susitikti, pažinti, suprasti ir kartu švęsti tai, kas mus jungia, o ne skiria. Tai ne mugė, o bendrystės platforma, kurioje gimsta draugystės ir mažėja atstumai tarp žmonių“, – sakė Indrė Laučienė, „Go Vilnius“ užsieniečių relokacijos ir integracijos centro „International House Vilnius“ vadovė.
Pasak jos, šiandien Vilnius yra namai daugiau nei 75 tūkst. užsieniečių ir šis skaičius nuolat auga – per pastaruosius kelerius metus daugiau nei dvigubai. Didelę dalį užsieniečių bendruomenės sudaro ne tik talentingi specialistai, bet ir tarptautiniai studentai, kurių Vilniuje yra beveik 6 tūkst.
Šventė „Vilnius Is My City“ vyks Bernardinų sode, rugpjūčio 24 d. nuo 13 iki 22 val. Renginys – nemokamas ir atviras visiems.
