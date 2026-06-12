Vilniuje vyks jubiliejinė „Kultūros naktis“

Jo programoje – daugiau nei šimtas nemokamų renginių įvairiose miesto vietose, šių metų renginio šūkis – „Nusikelk į kitą pasaulį“.
Pasak organizatorių, šiais metais ypatingas dėmesys skiriamas muzikinei įvairovei, lankytojai galės rinktis nuo kamerinės ir klasikinės muzikos koncertų iki džiazo, eksperimentinės elektronikos, improvizacijų, šiuolaikinių performansų ir gyvų miesto vakarėlių.
Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje vyks kamerinės muzikos koncertas „Muzikos broliai“, Lietuvos muzikų sąjunga kvies į tradicinį koncertą-maratoną „Impresijų naktis“, o Vilniaus Rotušės aikštė virs atvira šokių ir gyvos muzikos erdve projekte „Šokanti aikštė“.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vienam vakarui atsivers muzikai ir chorinei patirčiai projekte „Išgirsti teismo salę“, o Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus kieme vyksiantis projektas „PA!SA!KA“ sujungs gyvą muziką, drag pasirodymus, garso instaliacijas ir šiuolaikinio folkloro interpretacijas.
Šių metų vienas iš Kultūros nakties akcentų – paroda „Caravaggio. Šv. Marijos Magdalietės ekstazė“ Valdovų rūmuose, suteiksianti išskirtinę galimybę Lietuvoje išvysti vieno garsiausių pasaulio menininkų kūrinį.
Taip pat skvere prie M. K. Čiurlionio ir K. Donelaičio gatvių sankirtos bus galima išvysti Vilniaus dailės akademijos ir festivalio bendradarbiavimo projektą – „MKČ Karūna“, įkvėptą M. K. Čiurlionio paveikslo „Karalių pasaka“.
Organizatorių teigimu, „Kultūros naktis“ didelį dėmesį skirs šeimoms ir jauniesiems lankytojams, programoje numatytos edukacijos, interaktyvūs koncertai, kūrybinės dirbtuvės bei įvairūs renginiai vaikams.
Festivalio metu į programą įsitraukia kultūros centrai, nepriklausomos iniciatyvos, religinės ir valstybinės institucijos, koncertų salės, restoranai, kiemai ir įvairios miesto bendruomenės. Renginiai vyks tiek miesto centre, tiek kitose Vilniaus dalyse.
„Kultūros naktis“ Vilniuje vyks 20-ąjį kartą. Visi renginiai nemokami.
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