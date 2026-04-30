AAD: Kazokiškių sąvartyne jau kurį laiką nefiksuojama padidėjusi oro tarša

„AAD informuoja, kad nuo balandžio 20–29 d. Kazokiškių sąvartyne nenustatyta vandenilio sulfido koncentracijos padidėjimo. Po to, kai kovo 12 d. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui AAD pareigūnai įteikė privalomąjį nurodymą nutraukti viršnormatyvinę taršą vandenilio sulfidu Kazokiškių sąvartyne, buvo imtasi įvairių priemonių stabdyti taršai“, – rašoma pranešime.
„Situacija sąvartyne stabilizuota ir įdėmiai prižiūrima. Baigiamas dengti rekultivuojamas kaupas, o vėliau seks kiti darbai, tvarkant faktorius, kurie galėjo turėti įtakos padidėjusiai taršai“, – cituojama laikinai AAD direktorės pareigas atliekanti Eglė Paužuolienė.
Skelbiama, jog šiuo metu nebenaudojamas ir rekultivuojamas sąvartyno kaupas jau yra visiškai uždengtas smėliu, o plėvelės danga dengia apie 70 proc. sąvartyno kaupo. Planuojama, kad visiškas uždengimas plėvele bus baigtas iki gegužės 11 d.
Sąvartyne kvapų mažinimui reguliariai – du kartus per darbo dieną – taikomos papildomos priemonės, purškiami probiotikai, o esant poreikiui gali būti naudojama ir vandens dulksnos sistema naujai eksploatuojamoje sąvartyno sekcijoje.
Taip pat tvarkoma sąvartyno filtrato surinkimo, laikymo ir tvarkymo infrastruktūra: vienas filtrato baseinas ištuštintas, kitas šiuo metu tuštinamas, atsisakant jų tolesnio naudojimo pagal pirminę paskirtį ir numatant pritaikymą priešgaisriniams rezervuarams.
Primename, kad po bendruomenės pranešimų, 2026 m. vasario 20 d.–kovo 6 d. Šilo g. 5, Kazokiškėse, Aplinkos apsaugos agentūros mobilioji aplinkos oro kokybės matavimo stotelė, Aplinkos apsaugos departamento pavedimu, atliko teršalų (sieros vandenilio ir amoniako) matavimus aplinkos ore, kurių metu buvo nustatyti teršalų koncentracijos viršijimai.
Privalomasis nurodymas teiktas nutraukti viršnormatyvinę taršą vandenilio sulfidu. Šiuo metu aplinkosaugininkai tęsia įmonės patikrinimo veiksmus.
Kaip skelbė ELTA, kovo 24 d. Elektrėnų rajono meras Gediminas Ratkevičius dėl taršos Kazokiškių sąvartyne savivaldybėje paskelbė ekstremaliąją situaciją.
Kovo pabaigoje meras pranešė, kad priimtas sprendimas sąvartyne uždengti 14 tūkst. tonų pusiau degių atliekų, kurios atkeliavo likviduojant gaisro atliekų tvarkymo gamykloje „Energesman“ pasekmes.
Kovą aplinkos ministras Kastytis Žuromskas teigė, jog kol kas sąvartyno iškėlimo variantas nėra svarstomas. Anot jo, tikslas šiuo metu yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti.
Naujausi komentarai