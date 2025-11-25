Aukšto meistriškumo sportininkams – gera žinia iš Vilniaus valdžios

„Stipendijos aukšto meistriškumo sportininkams nėra tik finansinė paskata – tai aiški žinutė, kad Vilnius tiki savo jaunimu ir jų ambicijomis. Tikslinė parama sportininkams leidžia jiems koncentruotis į treniruotes ir siekti aukščiausių rezultatų. Norime, kad Vilnius būtų miestas, kuriame jaunas talentas gali ne tik užaugti, bet ir tapti Europos ar net pasaulio čempionu“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Sportininkams iš buriavimo, lengvosios atletikos, moterų imtynių, šaudymo, biatlono, plaukimo, karatė, graikų-romėnų imtynių, povandeninio sporto, orientavimosi sporto, dziudo paskirta stipendijų už 89 040 tūkst. eurų.
„Man rūpi, kad Vilniuje kuo daugiau žmonių galėtų kokybiškai sportuoti. Todėl mieste įrengiame atviras sporto erdves, aikštynus mokyklose, darželiuose ir seniūnijose. O sporto talentams skiriame stipendijas, kurias šiemet galėjo gauti ne tik olimpinių sporto šakų atstovai. Nuo lengvosios atletikos ir plaukimo iki biatlono, povandeninio sporto ir dziudo – matydamas laimėjusių sportininkų įvairovę labai džiaugiuosi, kad Vilniaus vardas atstovaujamas vis platesniame sporto pasaulyje“, – sakė Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.
Šiemet programa tapo dar atviresnė – stipendijas galėjo gauti visų sporto šakų atstovai – ne tik olimpinių – kaip buvo pernai. Dalyvauti galėjo individualių ir dvejetų komandų sporto šakų sportininkai nuo 14 iki 29 metų.
Šiemet konkursui buvo pateiktos 29 paraiškos. Iš jų penkios neatitiko administracinio vertinimo. Pernai metais stipendijos buvo skirtos 7 sportininkams ir išdalinta 22 400 Eur.
Stipendijos sportininkams skiriamos vieneriems metams.
