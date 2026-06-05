Benkunskas: susitarimų dėl nacionalinio stadiono sutarties korekcijų dar nėra

Vilniaus vadovas pabrėžia, kad šie pokalbiai statybų nestabdo, stadiono kainos perskaičiuoti nereikės.
„Sutarties keitimo klausimas vis dar yra atviras, sutartis bus koreguojama iš techninės pusės, reikia smulkių pakeitimų. (...) Kai būsim pasiruošę, tuos klausimus išspręsim (sutarties keitimo – BNS). Šiai dienai mes nesam gavę ir, kiek žinau, koncesininkas nėra gavęs tų pageidavimų sutarties keitimo punktų“, – žurnalistams penktadienį nacionalinio stadiono statybvietėje sakė V. Benkunskas.
„Niekas nebrangsta, kainos yra fiksuotos, jokių galimybių ar prielaidų perskaičiuoti kainas nėra. Dabar norime, kad oras leistų dirbti, netrūktų medžiagų ir nekiltų pasaulinių krizių dėl tiekimo grandinių“, – kalbėjo jis.
Anot sostinės mero, ministerija kelia klausimų dėl operavimo, ilgalaikių įsipareigojimų, dėlioja renginių tinklelį.
„Kada mes būsime pasiruošę su ministerija ir Vyriausybe sutarties pakeitimui, negaliu pasakyti, mes laukiam iš ministerijos dabar sąrašo jų norų. Jie labiau liečia operavimą, žinant, kad Vyriausybė yra užsisakiusi šitam objekte metinį renginių skaičių, tai jie nori peržiūrėt savo tinklelį, kam tie renginiai galės būt skirti. Čia daugiau yra iš ministerijos pusės klausimas dėl operavimo jau dalykų ir ilgalaikių įsipareigojimų 20 metų operavimo laikotarpiui“, – aiškino V. Benkunskas.
Tuo metu kalbėdamas apie būsimą stadiono operatorių sostinės vadovas teigė, kad galutinio sprendimo dar nėra.
„Visi operavimo rūpesčiai yra koncesininko įsipareigojimas ir jo rizika. Šiuo atveju mes jokios informacijos papildomai neturim. Žinau, kad vyksta pašnekesiai, derybos tarp galimų operatorių. Kaip ne kartą buvo sakyta, norisi, kad abidvi futbolo ir krepšinio komandos, klubai – „Žalgiris“ ir „Rytas“ čia būtų šeimininkai. Diskusijos vyksta, bet dar kažkokių sprendimų priimtų šiai dienai nėra“, – teigė jis.
V. Benkunskas dar sykį pakartojo, jog planuojama stadione pirmąsias varžybas sužaisti kitų metų lapkritį, o viso komplekso statybą baigti iki 2028 metų vasario pabaigos.
„Planas ir noras pabaigus stadiono statybų dalį rungtynes sužaist dar 2027-siais. Jeigu leis oro sąlygos, jeigu susiderinsim su UEFA. O pats viso komplekso pridavimas turėtų būt 2028-ų metų vasario mėnesį, nes, kaip žinia, stadionas bus pastatytas anksčiau negu arena“, – sakė jis.
Jausimės kaip normali futbolo valstybė
Lietuvos futbolo federacijos (LFF) prezidentas Edgaras Stankevičius teigė, kad federacija yra įsitraukusi į stadiono statybos procesą, dalinasi patirtimis.
„Turėjom ne vieną darbinį susitikimą, dalinomės mūsų patirtimi, ką esame patyrę Kaune organizuojant rungtynes. Su atitinkamais akcentais, rekomendacijomis“, – penktadienį renginyje sakė E. Stankevičius.
Jis pridūrė jaučiantis, jog didžiuosiuose miestuose skiriamas didesnis dėmesys futbolo infrastruktūros plėtrai.
„Pagaliau merai atsižvelgia į tai, kad reikia futbolo infrastruktūros didžiuosiuose miestuose. Ir mažieji miestai tikrai neatsilieka, tikrai statosi, atsidaro vis daugiau naujų stadionų. Pagaliau turėsim ketvirtos kategorijos stadionus Lietuvoje. Jeigu vienas stadionas užimtas dėl koncerto, galėsi žaisti kitame stadione. Na, ir pagaliau jausimės kaip normali futbolo valstybė ir nebus gėda prieš kitas šalis, kurios turi po keliasdešimt stadionų“, – teigė E. Stankevičius.
BNS rašė, kad 2025 metų gegužės pabaigoje Europos Komisijai (EK) galutinai pritarus nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pakeitimams „Hanner“ pernai birželio pabaigoje iš „Baltcap“ perėmė projekto vystymą bei susitarė su statybų įmonėmis „Naresta“ ir „Kalvasta statyba“ dėl rangos.
Darbai statybvietėje buvo atnaujinti pernai liepos pradžioje.
Vilniaus miesto tarybai 2024 metais pritarus koncesijos sutarties pakeitimams ir pakeitus rizikų pasidalijimą, projektas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155,1 mln. eurų.
Vilniaus savivaldybė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija su įmone Vilniaus daugiafunkcis kompleksas 2021 metų spalį pasirašė 25 metų trukmės koncesijos sutartį.
(be temos)
(be temos)