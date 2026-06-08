Broliai Vizbarai VU neliečiamojo kapitalo fondui skyrė 0,5 mln. eurų paramą

Kaip pirmadienį pranešė universitetas, įnašas papildys neapribotos paskirties kapitalą, kurio investicijų grąža skiriama VU ankstyvosios karjeros mokslininkams finansuoti.
Anot VU fondo direktoriaus Justino Noreikos, daugiau nei 20 mln. eurų investicinį portfelį valdantis neliečiamojo kapitalo fondas po naujos paramos padidins neapribotos paskirties kapitalo dalį iki 5 mln. eurų.
Daugiau nei 15 mln. eurų valdoma apribotos paskirties vardiniuose ir padalinių subfonduose.
Broliai Vizbarai yra įkūrę įmonių grupes „Brolis Defence Group“ ir „Brolis Group“, kurių specializacija – elektrooptinių karinių sistemų ir spektroskopinių lazerinių jutiklių kūrimas bei gamyba.
2017-aisiais ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi apdovanoti broliai teigia palaikantys neliečiamojo kapitalo idėją, o prisidėdami prie jo didinimo tikisi, kad kuriama ilgalaikė nauda pasiektų visas universiteto mokslo sritis.
Iš neapribotos kapitalo dalies investicijų grąžos nuo 2020-ųjų kasmet finansuojami pripažintos tarptautinės patirties turintys ankstyvosios karjeros mokslininkai.
Per dvejus–trejus metus jiems dalimis išmokama skatinamoji stipendija, kurios bendra suma siekia 30 tūkst. eurų.
Nuo 2020 metų VU fondas jau finansavo 17 Lietuvos ir užsienio mokslininkų, dirbančių ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse, kurių daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virdžinijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose universitetuose.
J. Noreikos teigimu, papildomas finansavimas sudaro palankesnes sąlygas į Lietuvą pritraukti talentingus tyrėjus.
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