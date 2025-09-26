 Dėl galimai užfiksuotų dronų buvo laikinai sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla

2025-09-26 21:02
BNS inf.

 Dėl galimai užfiksuotų dronų penktadienio vakarą buvo laikinai sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla.

Vilniaus oro uostas
Vilniaus oro uostas / L. Balandžio / BNS nuotr.

Kaip BNS nurodė Lietuvos oro uostų atstovė Rasa Petrauskaitė, oro erdvė buvo uždaryta apie 19.14 val., veikla atstatyta po pusvalandžio – 19.37 valandą.

„Galimai fiksuoti dronai, tai buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir vienas lėktuvas vėlavo išvykti“, – BNS sakė R. Petrauskaitė.

Anot jos, dėl skraidančių objektų buvo atidėtas „LOT Polish Airlines“ skrydis.

Kaip BNS sakė budintis Vilniaus apskrities policijos atstovas, 19.17 val. buvo gautas pranešimas apie virš Gėlūnų gatvės skraidantį bepilotį orlaivį, tačiau atvykę pareigūnai nieko nerado.

Pasak R. Petrauskaitės, tai antras toks incidentas per dieną, dėl galimai fiksuotų dronų oro uosto veikla buvo sutrikdyta ir apie vidurdienį.

„Mūsų oro uosto kolegos visi yra žinioje, (...) situacija stebima“, – teigė Lietuvos oro uostų atstovė.

