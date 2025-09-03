Sabutis: dronui sutrikdžius skrydžius Vilniaus oro uoste, svarstysime neskraidymo zonos plėtrą

„Šiandien bus kalbamasi, ar plėsti tą (neskraidymo – BNS) zoną, ar plėsti pačią draudimo apimtį, bet reikia išgirsti visas institucijas. (...) Bus kalbamasi su Vidaus reikalų, Krašto apsaugos ministerijomis, platesnis tarpinstitucinis pasitarimas “, – žurnalistams trečiadienį sakė E. Sabutis.
Kaip rašė BNS, dėl pastebėto drono Vilniaus oro uoste antradienį kurį laiką negalėjo nusileisti prezidentą skraidinęs lėktuvas „Spartan“.
„Oro navigacija“ gavo pranešimą apie Liepkalnyje pastebėtą įtartiną droną iš Lietuvos oro uostų aviacijos saugumo tarnybos.
Dėl šio incidento aktyvuotos skrydžių saugos procedūros, nustačius, kad dronas realios grėsmės skrydžių saugai nesukėlė, orlaivių eismas buvo atnaujintas.
„Labai džiaugiuosi, kad mūsų tarnybos sureagavo laiku, labai tiksliai, taip, kaip ir reikėjo sureaguoti“, – teigė ministras.
Susisiekimo ministerija trečiadienį pranešė, kad dronas į orą buvo pakeltas reklaminiais tikslais.
Kaip rašė BNS, rugpjūčio gale dėl galbūt pastebėto drono taip pat buvo laikinai sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste.
Pradžioje „Oro navigacija“ įtarė, kad dronas priklauso „Ekskomisarų biurui“, tačiau šios saugos tarnybos vadovas Vytautas Labeckas naujienų portalui „15min“ tai paneigė.
