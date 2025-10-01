Dėl Nacionalinio stadiono – naujos užmačios

Jau beveik 40 metų Vilniuje neįgyvendinamas Nacionalinio stadiono projektas šiuo metu yra pačiame statybų įkarštyje. Vasaros viduryje galiausiai vėl atnaujinus planus – projektas tęsiamas. Tiesa, anot mero, jis ir vėl gali keistis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Stadiono vietų skaičius irgi nėra galutinai išspręstas. Vyksta projektavimo darbai. Jeigu toje pačioje erdvėje bus galimybė padidinti vietų skaičių – jis gali būti padidintas, ir tai miestui nieko nekainuos. Gali būti apie 19 tūkstančių“, – aiškino Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Maža to, šalia stadiono išdygsianti nauja arena taip pat gali būti didesnė nei planuota. Iš pradžių buvo kalbama, kad ji turės apie 5 tūkstančius vietų, tačiau meras sako, kad arena gali didėti iki, pavyzdžiui, 8 tūkstančių vietų.
„Ir arena, ir stadionas galimai bus didesni negu fiksuota sutartyje“, – teigė V. Benkunskas.
Tačiau naujai statomos arenos projekto niekaip nesupranta „Twinsbet“ arenos vadovai. Vilniuje ši arena veikia jau daugiau nei 20 metų ir talpina apie 10 tūkstančių žiūrovų. Todėl stebimasi, kam sostinei reikia dviejų panašių erdvių, kai ir dabar „Twinsbet“ arena renginiais nėra perpildyta.
„Mūsų arenoje per metus vykstančių renginių kiekis būna apie 120. Su užimtomis pasiruošimo dienomis realus arenos užimtumas siekia apie 150–170 dienų. Žinome, kad metuose yra 360 dienų su trupučiu. Vadinasi, kaip ir minėjau, dvigubai daugiau galime priimti renginių“, – aiškino „Twinsbet“ arenos direktorius Andrius Žiauberis.
Didžiausios dabartinės sostinės arenos vadovai taip pat kritikuoja Vilniaus valdžią, kad ši, statydama naują vietą renginiams ir sportui, dėl to su jais net nesikonsultuoja.
„Man keista, kai, analizuojant poreikį papildomai tokiam statiniui Vilniaus mieste, nėra pakalbinamas didžiausios arenos vadovas, dirbantis šitame versle nuo 2008 metų. Kyla pagrįstų įtarimų – kas slepiasi už interesų šitoje vietoje?“ – svarstė A. Žiauberis.
Anot mero, kol kas šie nauji variantai – tik svarstomi ir nėra oficialiai patvirtinti. Tiesa, jei tiek stadiono, tiek arenos vietų skaičius didėtų, pasak V. Benkunsko, projekto kaina esą vis tiek nesikeistų.
„Tikrai niekas nepabrangs. Visi finansiniai įsipareigojimai yra stabilūs. Iš valstybės ir savivaldybės pusės daugiau mokėjimų nebus. Koncesininkas turi galimybę savo sąskaita padaryti pagerinimus turtui – tai yra numatyta sutartyje. Ar šis konkretus pasvarstymas virs kūnu, dar anksti pasakyti“, – paaiškino V. Benkunskas.
Pagal planą, didžioji dalis Nacionalinio stadiono komplekso darbų turėtų būti baigta iki 2027 metų pabaigos.
Naujausi komentarai