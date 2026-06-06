Europos geografinis centras Vilniaus rajone už 0,6 mln. eurų bus pritaikytas turizmui

Lankymui bus pritaikytas Girijos kraštovaizdžio draustinis ir jame esantis kultūros paveldo objektas – Bernotų piliakalnis su papiliu ir gyvenvietės papiliu, bus įrengti takai su lauko ekspozicijos aikštelėmis, mažosios architektūros statiniai.
„Europos geografinis centras yra išskirtinis mūsų savivaldybės ir visos šalies reprezentacinis objektas. Šis projektas yra viena iš trijų savivaldybės planuojamų investicijų, kuriomis centro teritoriją siekiame paversti kokybišku regioniniu edukaciniu, turistiniu ir kultūriniu traukos objektu“, – pranešime teigė meras Robertas Duchnevičius.
Projektą planuojama baigti iki 2028 metų birželio.
Bendra jo vertė siekia 0,6 mln. eurų, iš jų 0,3 mln. eurų – ES fondų lėšos, 0,21 mln. eurų – valstybės ir 0,09 mln. eurų – savivaldybės biudžetų lėšos.
Šių metų vasarį skelbta, kad Vilniaus rajonas iki 2029-ųjų vidurio ketina įveiklinti Europos geografinio centro aikštę, čia pastatant naują edukacinį centrą, sutvarkant viešąją erdvę. Projekto vertė sieks apie 7,1 mln. eurų, iš kurių 5,5 mln. eurų bus finansuojama ES bei valstybės biudžeto, o likusi dalis – savivaldybės lėšomis.
Projektą už 361,2 tūkst. eurų (su PVM) iki 2027-ųjų antrojo pusmečio parengs architektų biuras „IMM architektai“. Po to prasidės statybos darbai.
Europos geografinį centrą Girijos kaime 1989 metais nustatė Prancūzijos nacionalinio geografijos instituto mokslininkai. 1997 metų gegužę čia atidengtas jį žymintis akmuo, 2004 metais pastatytas skulptoriaus Gedimino Jokūbonio sukurtas paminklas – balto granito kolona su žvaigždžių karūna viršūnėje.
Kompleksą 2018-ųjų balandį perėmęs Turto bankas ketino jį parduoti, tačiau vėliau šios minties atsisakyta – centrą perėmė Vilniaus rajono savivaldybė.
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