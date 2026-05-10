„Grinda“ į paviršinių nuotekų tinklus šiemet investuos 15 mln. eurų

Tikimasi, kad šios investicijos padės išvengti laikinų gatvių užtvindymų, pagerins eismą lyjant, sumažins liūčių keliamą grėsmę infrastruktūrai ir gyventojų turtui.
„Kryptingai stiprindami tinklus, pereiname nuo reagavimo į pasekmes prie ilgalaikių sprendimų, kurie saugo miesto infrastruktūrą, gyventojų turtą ir kasdienį judėjimą“, – savivaldybės pranešime spaudai cituojamas Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Anot savivaldybės, šiemet didžioji dalis lėšų bus nukreipta paviršinių nuotekų tinklų remontui Savanorių prospekte, Simono Konarskio, Gedvydžių, Taikos, Loretos Asanavičiūtės, Čiobiškio, Vinco Pietario ir Žemaitės gatvėse.
Tinklų plėtra taip pat numatoma Senamiestyje – Trakų, Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvėse, o modernizacijos darbai planuojami Savanorių prospekte, Antakalnio, Petro Vileišio, Juodojo kelio ir Vilniaus gatvių ruožuose.
Juodojo kelio teritorijoje taip pat planuojamas infrastruktūros projektas – beveik 3 kilometrų magistralinių paviršinių nuotekų tinklų įrengimas, didelės talpos lietaus vandens kaupykla ir nuotekų valymo įrenginiai, skirti suvaldyti ypač didelius vandens srautus liūčių metu.
Per 2025 m. Vilniuje jau nutiesta daugiau nei 5 kilometrai naujų ir atnaujinta per 1 kilometrą esamų paviršinių nuotekų tinklų.
