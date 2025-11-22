„Homanit Lietuva“ įtariant užteršus aplinką, šaukiamas pasitarimas

„Dėl vakar, penktadienį, vakare Pagiriuose įvykusio incidento, galimai susijusio su UAB „Homanit Lietuva“ veikla, pirmadienį kviečiu visų atsakingų aplinkosaugos institucijų, Pagirių bendruomenės ir įmonės pasitarimą“, – šeštadienį feisbuke rašė Robertas Duchnevičius.
Susitikimas dėl incidento Vokietijos kapitalo įmonės gamykloje vyks pirmadienį Pagirių seniūnijoje.
„Incidentas, kurio metu gamybinės nuotekos galimai pateko į aplinką vandenvietės apsaugos zonoje kelia susirūpinimą.Tikiuosi, kad pirmadienį atsakingos institucijos turės tikslius atsakymus, kas įvyko, koks taršos mastas bei priežastys“, – teigė meras.
„Dėkoju Pagirių gyventojams už greitą reagavimą, pranešant apie įvykį“, – pridūrė jis.
Pati įmonė skelbia, kad penktadienį, apie 17 val., dėl neidentifikuotų priežasčių užsikišo gamybinių nuotekų surinkimo linija. Pakilus surenkamo vandens kiekiui šuliniuose, dalis nuotekų pateko į paviršinių nuotekų surinkimo tinklą.
„Tai pastebėjus, nedelsiant nutraukta bet kokios taršos į aplinką tikimybė užsukant paviršinių nuotekų nukreipimo į gamtinę aplinką sklendes“, – nurodo „Homanit Lietuva“.
Vamzdynuose likęs vanduo perpumpuojamas į turimą rezervinę gamybinių nuotekų talpą. Rezervinėje talpoje surinktas nuotekas įmonė ketina priduoti kaip atliekas licencijuotiems atliekų tvarkytojams.
Apie situaciją „Homanit Lietuva“ sako pranešusi atsakingoms institucijoms.
Kaip rašė BNS, Pagirių bendruomenė kritikuoja „Homanit Lietuvos“ gamyklos veiklą vandenvietės teritorijoje, gyventojai ne kartą piketavo ir reikalavo iškelti gamyklą iš šios teritorijos.
Birželį fiksuotas incidentas, kai į aplinką pateko perteklinis plaušas.
