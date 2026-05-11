Institucijų pratybose prie Vyriausybės tikrintas reagavimas į teroro išpuolį

Pratybose dalyvavo ir premjerė Inga Ruginienė.
„Buvo scenarijus kompleksinis. Tai, kaip sakoma, bėda viena nevaikšto: sprogimas, gaisro pavojus, žmonių evakuacija, sužeistųjų gelbėjimas“, – žurnalistams sakė Vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis.
„Mes esame pratę įsėdę į automobilį užsisegti saugos diržą ne dėl to, kad papulsime į avariją, bet (dėl to, nes – BNS) esame pasiruošę. Taip ir pratybos yra organizuojamos tam, kad mes būtume pasiruošę“, – kalbėjo jis.
Anot jo, pratybos reguliariai organizuojamos įvairiais būdais.
„Šį kartą norėjome šiek tiek tokį kompleksiškesnį ir sudėtingesnį atvejį pasiimti ir pažiūrėti, kaip tarnybos tarpusavyje darbuojasi. Esame dėkingi Policijos departamentui, „Arui“, Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentui, Vadovybės apsaugos tarnybai“, – teigė E. Bingelis.
Po šių pratybų bus rengiamas bendras aptarimas, siekiant išanalizuoti išmoktas pamokas bei pastebėtas spragas.
„Po visų pratybų turime tam tikrus atnaujinimus, kad tie mūsų planai, kurie yra paruošti tokioms situacijoms spręsti, nebūtų popieriniai, o būtų būtent faktiniai pataisymai, kurie užtikrintų, kad mūsų tos procedūros būtų realios ir veikiančios“, – sakė Vyriausybės kancleris.
„Visi šitie scenarijai, kurie organizuojami, yra tik tam, kad mes treniruotumėmės, nes treniruodamiesi turime geriausią galimybę sureaguoti tinkamai. Kiekviena ministerija savo atžvilgiu turi atskirus planus pasitvirtinusi, kur kiek žinau, irgi ministerijose vyksta atitinkamos pratybos“, – akcentavo jis.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktoriaus pavaduotojo Kęstučio Aginto teigimu, svarbiausias pratybų tikslas – įsivertinti tiek objekto darbuotojų veiksmus įvykio pradžioje, tiek institucijų veiksmus reaguojant į incidentą.
„Kalbant apie objekto darbuotojų veiksmus, tai pats svarbiausias yra tas momentas iki pajėgų atvykimo, tai yra keletas minučių, kur galima atlikti tikrai daugybę veiksmų ir padaryti taip, kad būtų kuo mažesnė žala kilus gaisrui ir taip pat išvengti žmonių žūčių ar traumų, – kalbėjo K. Agintas. – Labai svarbus yra tas pirminis darbuotojų ir lankytojų evakavimas, kas ir buvo padaryta, (...) taip pat svarbu, kad laiku būtų perduota informacija į telefoną 112, objekto atstovai taip ir padarė.“
Šioms pratyboms PAGD pasitelkė šešis gaisrinius automobilius: keturi iš jų buvo skirti gaisrų gesinimui ir žmonių gelbėjimui, vienas jų buvo automobilinės kopėčios, kurios buvo panaudotos žmonių nukėlimui nuo pastato stogo, ir štabo automobilis skirtas institucijų darbams koordinuoti.
„Ugniagesiai bendravo su policijos ir oro pareigūnais, taip pat priiminėjo reikiamus sprendimus, kad būtų žmonės išgelbėti, nes įvykis vyko skirtingose Vyriausybės rūmų patalpose. Tas buvo pagal pirminį vertinimą sklandžiai ir atlikta“, – teigė K. Agintas.
„Mūsų institucijos pajėgos atvyko visos į įvykio vietą, ir susiklostė gana netikėta situacija, kad vienas iš gaisro automobilių turėjo išvykti į realų įvykį, tai gyvenimas, sakykim, parodo savo, tai viskas sklandžiai buvo sureaguota“, – pridūrė jis.
Pasak Policijos generalinio komisaro pavaduotojo Mariaus Draudvilos, didžiausias iššūkis per pratybas buvo institucijų tinkamas dalinimasis informacija ir bendradarbiavimas.
„Iš mūsų pusės, žinoma, pagrindiniai du dalykai, tai yra perimetro apsauga ir atitvėrimas. Aišku, visi suprantam, kadangi pratybos, eismas tebevyksta, realiomis sąlygomis eismas nebevyktų nei Gedimino prospekte, nei Vilniaus gatve“, – kalbėjo M. Draudvila.
„Kadangi buvo gautas pranešimas ne tik apie gaisrą, bet ir apie sprogimą, dėl to buvo pasitelkti rinktinės „Aras“ pareigūnai antrinių sprogmenų paieškai ir ją atlikus, tada „Aro“ vadovų yra priimamas sprendimas jau Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnams atlikti gesinimo darbus“, – paaiškino jis.
Pratybų metu buvo išnešti netikri trijų žmonių kūnai, nuo pastato stogo evakuoti du žmonės. Pajėgoms pajudėjus į pastato vidų iš jo veržėsi dūmai.
I. Ruginienė teigė mananti, kad pratybos praėjo sklandžiai.
„Mes su kancleriu buvome evakuoti ir pakankamai viskas sklandžiai pasisekė. Ir aš tikrai labai dėkinga esu pareigūnams, kurie per pačius trumpiausius terminus atvyko, reaguodami į signalą ir gavo tą signalą iš centro, tai tikrai nebuvo kažkaip iš anksto perspėta“, – sakė Vyriausybės vadovė.
Pagal pratybų scenarijų, premjerė buvo Vyriausybės kanceliarijoje, įvykus sprogimui, Vadovybės apsaugos tarnybą ją ir kanclerį išvedė į saugią patalpą.
