J. Basanavičiaus gatvėje Vilniuje – eismo ribojimai

Nuo rugpjūčio 21 d. iki preliminariai rugsėjo vidurio J. Basanavičiaus gatvės atkarpoje tarp Mindaugo g. ir Pylimo g. bus leidžiamas tik gyventojų, gatvėje esančių įmonių ir įstaigų bei aptarnaujančiojo transporto eismas.
Nuo Mindaugo g. iki Vingrių g. eismas vyks viena kryptimi, o atkarpa tarp Vingrių g. ir Pylimo g. minėtu laikotarpiu tampa laikinu akligatviu, t. y. nebus galimybės išvažiuoti į Pylimo ar Trakų gatvę.
Užtikrinant privažiavimą prie pastatų, J. Basanavičiaus gatvės atkarpoje tarp Vingrių g. ir Pylimo g. vyks dvipusis transporto priemonių eismas.
Dėl papildomų, tačiau būtinų, eismo ribojimų keičiasi ir 6 bei 12 troleibusų maršrutų trasos link Žirmūnų. Šia kryptimi troleibusai iš J. Basanavičiaus gatvės važiuos V. Kudirkos ir Pamėnkalnio gatvėmis, toliau suks į Jogailos gatvę ir kelionę tęs įprasta trasa.
Važiuodami pakeista trasa šių maršrutų troleibusai link Žirmūnų nestos Algirdo, Trakų ir Reformatų stotelėse, bet papildomai sustos M. K. Čiurlionio ir Pamėnkalnio stotelėse.
6 ir 12 maršrutų troleibusai link Žemųjų Panerių, kaip skelbta anksčiau, toliau važiuos apylanka per Pamėnkalnio, Tauro ir Mindaugo gatves.
