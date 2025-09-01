Jau žinoma, kada sostinė įžiebs Kalėdų eglę

Kokios eglutės ieško dekoratoriai ir kada pagrindinės Lietuvos Kalėdų eglės įžiebimas, plačiau pakomentavo Vilniaus Kalėdų eglutės dekoratorius Karolis Balvočius.
– Ieškote Kalėdų eglės. Ar ima jaudulys, kad nerasite?
– Kad nerasime – tikrai jaudulys neima, tikiu, kad rasime. Turime patirties. Gal labiau jaudulys ima dėl pačio rezultato – kokį turėsime. Tie du mėnesiai tikrai nėra ilgas laikas, laukia daug pasiruošimo. Dabar pats laikas tą daryti.
– Kokios ieškote ir kodėl?
– Turbūt turime vieną esminį reikalavimą – eglė turi būti mažiausiai 15 m aukščio. Kiti reikalavimai: eglė turi būti gražiai nuaugusi, tvarkinga, išpuoselėta. Taip pat prioritetą skiriame medžiams, kurie yra probleminiai – trukdo gyventojams ar kelia nepatogumų, pavojų turtui. Tai irgi pakankamai aiški sąlyga, kurią norime išpildyti ieškodami eglės.
– Ar yra norinčių dovanoti Kalėdų eglutę? Kas bus, jeigu nerasite?
– Kiekvienais metais stengiamės savais ar viešais kanalais komunikuoti ir tikrai atsiranda norinčių dovanoti. Vis tiek tai yra viena gražiausių metų švenčių, žmonės mielai prisideda prie jos kūrimo. Šiemet irgi turim porą variantų, bet dar ieškome patogesnio privažiavimo, patogesnių galimybių eglę pasiimti. Kuo daugiau turime iš ko rinktis, tuo gražesnį variantą galime pasirinkti.
– Jeigu nerasite, statysite mažesnę?
– Mūsų versle tokio dalyko kaip „nerasime“ negali būti. Blogiausiu atveju, nežinau, skraidinsime ar plukdysime iš kitų valstybių. Kalėdos nelaukia, turime rasti sprendimus ir įgyvendinti mūsų idėjas.
– Kokia Kalėdų eglės idėja?
– Tikrai atskleisti negaliu, norime išlaikyti šiek tiek paslapties. Bet bendrai žiūrint, Vilniaus savivaldybės rengiamo konkurso sąlygose buvo paminėta, kad Vilnius šiemet bus Europos Kalėdų sostinė. Todėl stengiamės atliepti tą temą ir sukurti jaukų, gražų, šiltą dizainą.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Ar lengva konkuruoti su Europos miestais?
– Turbūt net nepasakyčiau, kad sunku konkuruoti. Europoje išsiskiriame dėmesiu Kalėdų eglei, būtent pačiai puošmenai. Labiau konkuruojame tarp Lietuvos miestų, o ne visoje Europoje.
– Ar jautriai reaguojate su komanda, jei sako, kad, pavyzdžiui, Širvintose gražiau?
– Šitame versle esu jau daugiau nei dvylika metų. Tai tikrai į tokius dalykus nereaguoju. Gal užsakovai labiau reaguoja, bet visada stengiuosi nuraminti: čia Kalėdos, čia šventė, o ne konkurencija ar varžybos. Pasidžiaukime miesto simboliu ir mėgaukimės švente.
– Sakote – Europos Kalėdų sostinė. Tai papuošite eglutę Europos vėliavėlėmis?
– Ne, tikrai nedetalizuosiu. Bet asmeniškai pamačiau užduotį ir pirmiausia kilo mintis – klasikinės, gražios, šiltos Kalėdos.
– Kada prasidės pasiruošimas Kalėdoms?
– Darbus pradedame prieš dvi savaites iki įžiebimo. Pirmiausia – konstrukcijos atvežimas, po kelių dienų atsiranda eglė, tada dekoruojame. Viskas vyksta maždaug prieš dvi savaites iki įžiebimo. Įžiebimas – lapkričio 29 d.
