Keičiasi eismo tvarka kelyje tarp Zujūnų ir Buivydiškių

Eismas bus draudžiamas 400 metrų ruože nuo sankryžos su Gegužės Pirmosios gatve iki Zujūnų gatvės ir kreipiamas apylankomis – iš Dvaro gatvės patekti į Buivydiškių gatvę bus galima per Sodų, Ramunių, Buivydiškių, Žaliąją ir Zujūnų gatves.
Anot pranešimo, planuojama, kad eismo pokyčiai galios iki gruodžio 15 dienos, tačiau esant palankioms oro sąlygoms ir siekiant kuo greičiau atlikti darbus ribojimai gali būti pratęsiami.
Rekonstruojamas kelio Buivydiškės–Zujūnai apie 2 km ilgio ruožas, einantis per Buivydiškių ir Zujūnų gyvenvietes. 5,9 mln. eurų (su PVM) vertės darbus atlieka konkursą laimėjusi įmonė „Gevalda“.
(be temos)