Patogesnė ir saugesnė infrastruktūra prie Vilniaus – pradedamas tvarkyti kelias Zujūnų seniūnijoje

Skelbiama, kad valstybinės reikšmės rajoninio kelio Buivydiškės–Zujūnai ruože nuo 1,500 iki 3,560 km bus rekonstruota važiuojamoji kelio dalis – įrengiamos dvi eismo juostos ir gatvės bortai.
Dešinėje kelio pusėje planuojama įrengti pėsčiųjų šaligatvį, o kairėje pusėje – pėsčiųjų ir dviračių taką. Projekte taip pat numatyta įrengti penkias iškilias sankryžas, pėsčiųjų apsauginę tvorelę, kelio atitvarus, sferinius veidrodžius ir LED apšvietimą perėjose.
Vykstant rekonstrukcijos darbams, eismas šiame ruože vyks viena kelio juosta, jį reguliuos šviesoforai ir aptvėrimai.
„Via Lietuva“ teigimu, kelio infrastruktūra Buivydiškių ir Zujūnų gyvenvietėse bus atnaujinta iki kitų metų rudens.
