 Ties autobusų stotele – negyva moteris: policija prašo atsiliepti įvykio liudininkus

Ties autobusų stotele – negyva moteris: policija prašo atsiliepti įvykio liudininkus

2025-12-15 17:54 diena.lt inf.

Vilniaus rajone pirmadienio rytą rastas moters lavonas. Policijos pareigūnai ieško įvykio liudininkų.

Ties autobusų stotele – negyva moteris: policija prašo atsiliepti įvykio liudininkus
Ties autobusų stotele – negyva moteris: policija prašo atsiliepti įvykio liudininkus / Vilniaus apskr. VPK nuotr.

Kaip teigiama, šių metų gruodžio 15 d. galimai apie 6.50 val. Vilniaus rajone, Marijampolio seniūnijoje esančiame Zasčiūnų kaime, ties autobusų stotele „Antroji Žalioji“, aptiktas moters kūnas. Moterį, kaip įtariama, partrenkęs nenustatyto automobilio, galimai „Audi“ markės, vairuotojas iš eismo įvykio vietos pasišalino.

Įvykį mačiusius liudytojus bei asmenis, kurie  gruodžio 15 d. nuo  6.40 val. iki 7.10 val.  pravažiuodami užfiksavo vaizdo registratoriais kelio atkarpą tarp Rudaminos ir Turgelių kaimų,  taip pat pastebėjusius automobilį su apgadinimais dešinėje pusėje – priekinio stiklo, priekinių žibintų, priekinio bamperio, šoninio galinio vaizdo veidrodėlio, policija prašo kuo skubiau susisiekti  su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus vyriausiąja tyrėja Rasa Lauraitiene, tel. +370 700 58541, el. p. [email protected] arba paskambinti  skubios pagalbos tarnybų tel. 112  bei išsaugoti vaizdo įrašus.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus rajonas
ieško įvykio liudininkų
moters lavonas
autobusų stotelė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų