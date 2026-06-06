Keliolika tūkstančių žmonių Vilniuje žygiavo „Lithuanian Pride“ festivalio eitynėse „Už lygybę“

Lietuvos gėjų lyga BNS šeštadienį informavo, kad parade, jos vertinimu, dalyvavo apie 18 tūkst. žmonių.
Eitynės apie 15.30 val. pajudėjo nuo Martyno Mažvydo bibliotekos. Jos tęsėsi Gedimino prospektu ir pasibaigė Kalnų parke.
Eitynių dalyviai su savimi turėjo įvairaus dydžio vaivorykštės spalvų vėliavas ir kitą atributiką, eitynių metu važiavo transporto priemonės su LGBTIQ simbolika bei užrašais „Stand proud, love loud“ („Stovėk išdidžiai, mylėk garsiai“), „Taking pride in our people“ („Didžiuojamės savo žmonėmis“).
Lietuvos gėjų lygos pirmininkas Vladimiras Simonko teigė, kad eitynės yra stipri žinutė politikams.
„Tai stipri žinia mūsų politikams, kad jie labai atsilieka nuo mūsų lūkesčių. Pagrindiniai lūkesčiai mūsų dabar – šeimos lygybė, nes mes matome, kad Teisingumo ministerija labai stipriai ilsisi žmogaus teisių linkme. Mes siunčiame signalą, kad mums reikia partnerystės, ir nedėkite to partnerystės klausimo į stalčių“, – BNS šeštadienį teigė V. Simonko.
Dalis žmogaus teisių, LGBT+ ir kitų pilietinių organizacijų priekaištavo eitynių organizatoriams dėl bendradarbiavimo su įmone, susijusia su Izraelio kariuomene.
Prieš tris savaites dvidešimt organizacijų kreipėsi į „Lithuanian Pride“ organizatorius, ragindamos nutraukti bendradarbiavimą su logistikos bendrove „DSV Air & Sea“, šeštadienį pranešė organizacijos.
Jų teigimu, bendrovės dalyvavimas transportuojant ginklus Izraeliui nesuderinamas su eitynių deklaruojamomis žmogaus teisių ir antifašistinėmis vertybėmis.
Pranešime teigiama, kad V. Simonko į šį kreipimąsi nesureagavo.
Lietuvos žmogaus teisių centro vadovė Jūratė Juškaitė teigė, kad dalis žmogaus teisių organizacijų šių metų eitynes boikotuoja.
„Dalis LGBTQI+ bei žmogaus teisių bendruomenės renginį boikotuoja dėl galimos vienos įmonės, dalyvaujančios eitynėse, sąsajų su tiekimo grandinėmis Izraelio kariuomenei. Kaip žinia, yra labai rimto pagrindo teigti, kad šios kariuomenės veiksmai Gazoje gali prilygti genocidui“, – savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ sakė J. Juškaitė.
Anot V. Simonko, kritika dėl bendradarbiavimo su įmone „DSV Air & Sea“ rodo radikalizmo stiprėjimą Lietuvoje.
„Visame pasaulyje yra radikalizmo stiprėjimas, ir aš manau, vienaip arba kitaip Lietuva yra ne išimtis“, – paklaustas apie dalies organizacijų priekaištus, šeštadienį BNS teigė jis.
Dalyviai pabrėžia LGBTIQ bendruomenės teisių Lietuvoje užtikrinimą
Eitynėse dalyvavusi 27-erių Gretė sakė, kad LGBTQI bendruomenės žmonės turėtų turėti tokias pačias teises, kaip ir likusi visuomenės dalis.
„Dalyvauju „Pride“ (eitynėse – BNS) dėl to, kad esu LGBTQ+ bendruomenės dalis. (...) LGBT žmonės yra svarbūs, mes esame bendruomenės dalis ir mes turėtume turėti tokias pačias teises, kaip ir bet kuris kitas žmogus – kurti savo šeimas ir panašiai“, – BNS teigė ji.
Banke dirbanti Gretė teigė dalyvaujanti eitynėse jau penktą kartą iš eilės.
59-erių stilistas Augustas teigė, kad laisvė turi būti užtikrinta visiems žmonėms.
„Laisvė turi būti visiems žmonėms, visi mes mokesčių mokėtojai. Mes esame visi Lietuvos piliečiai ir ne tik Lietuvos, bet ir Europos“, – BNS sakė jis.
61-erių medikė Birutė sakė, kad visada palaiko žmones, kurių teisės yra pažeidžiamos.
„Aš visada palaikau žmones, kurių teisės yra pažeidžiamos, už mažumas visas. Tiesiog man skriaudžiami žmonės, visada aš juos noriu palaikyti“, – BNS sakė Birutė.
Anot jos, politikams nerūpi LGBTIQ bendruomenės problemos.
„Manau, kad politikai, turbūt jiems visiškai nerūpi. Jiems žmonės nerūpi jau seniai. Jiems labiau rūpi išsilaikyti savo vietose ir toliau sėdėti tyliai ramiai, bet žingsnio nežengti. (...) Mes vis tikimės, kad su kiekvienais naujais rinkimais ateis tie žmonės, kurie tikrai padarys tai, kad jie turėtų šeimas, turėtų santuokas normalias, turėtų savo teises“, – kalbėjo ji.
Dalyvių minioje buvo matoma įvairių organizacijų, įmonių atributika, Lietuvos, Suomijos, Danijos, Švedijos vėliavos, įvairūs plakatai.
Šių metų eitynių tema – „Visos šeimos Lietuvoje yra svarbios“.
Kontrprotestuotojai skundėsi „blogį nešančia“ LGBT ideologija
Vykstant LGBTIQ eitynėms, protestavo ir dvi nuo kelių iki kelių dešimčių eitynių priešininkų grupės. Jie turėjo plakatus su užrašais „Protestas prieš LGBT ideologiją“, „Šeima tik vyras, moteris ir vaikai“, „Lietuva turi būti švari“.
Viena grupė su savimi turėjo religinę simboliką bei kalbėjo maldas. Kita dalis protestuotojų skandavo žodį „Lietuva“.
40-ies socialinė darbuotoja Mykolė pabrėžė, kad eitynės neatitinka krikščioniškų vertybių.
„Mes esame už natūralią, normalią, gražią, švarią Lietuvą, už Marijos žemę. Tai (eitynės – BNS) neatitinka katalikiško, krikščioniško požiūrio. Tiesiog kategoriškai prieš“, – BNS sakė ji.
57-erių verslininkas Giedrius teigė, kad eitynių propaguojama ideologija „neša“ blogį.
„Nešanti blogį ideologija, žalojanti jaunas sielas, vedanti juos į nuodėmę“, – BNS teigė jis.
Eitynėse dalyvavo įvairių politinių partijų atstovai
Eisenoje dalyvavo Liberalų sąjūdžio, Laisvės bei Lietuvos žaliųjų partijų politikai. Apie dalyvavimą prieš eitynes šios partijos pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
Eitynėse taip pat dalyvavo konservatoriai, Vilniaus meras Valdas Benkunskas ir Seimo narys Matas Maldeikis bei socialdemokratas Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Laurynas Šedvydis.
Eitynės yra dalis šią savaitę prasidėjusio „Lithuanian Pride“ festivalio renginių.
Kaip rašė BNS, pernai balandį Konstitucinis Teismas paskelbė, kad Civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti.
Taip teismas atvėrė galimybę lyčiai neutralią partnerystę Lietuvoje registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
Tačiau Teisingumo ministerija nuo kovo mėnesio aukštesnės instancijos teismui apskundė kelis sprendimus įregistruoti tos pačios lyties asmenų partnerystę. Jais prašoma įvertinti, ar žemesnės instancijos teismas neviršijo įgaliojimų pripažindamas partnerystę, kol Seime nėra priimtas ją reglamentuojantis teisės aktas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)