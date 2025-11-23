Kontrabandiniai balionai vėl kelia sumaištį

„Dėl rizikų civilinei aviacijai 18.55 sustabdyta VOU veikla. Preliminariai – trims valandoms. Keleiviams rekomenduojame stebėti oro uosto ir aviakompanijų skelbiamą informaciją“, – žurnalistams nurodė centras.
Lietuvos oro uostai vėliau sekmadienį BNS informavo, kad „Oro navigacija“ ribojimus pratęsė iki pirmadienio 1.30 val. nakties.
Kaip skelbė BNS, pastarąjį kartą dėl šios priežasties Vilniaus oro uosto darbas buvo sutrikdytas ketvirtadienį, taip paveikiant per 1,1 tūkst. keleivių ir dešimt skrydžių.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo maždaug trims savaitėms buvo uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija ją šią savaitę atidarė.
Reaguodamas į uždarytą sieną Minskas uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol ji nebus atverta. Nepaisant atnaujinto dviejų pasienio punktų darbo, vilkikai grįžti į Lietuvą nėra išleidžiami.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
Premjerė Inga Ruginienė anksčiau šią savaitę sakė, kad kontrabandiniai balionai yra nauja Lietuvos realybė, tačiau pabrėžė, kad jei įskridimai kartotis, sieną gali būti vėl uždaryta.
(be temos)