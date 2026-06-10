 Mirė ilgametė VU Kvantinės elektronikos katedros docentė

Mirė ilgametė VU Kvantinės elektronikos katedros docentė

2026-06-10 16:04
Gabrielė Žimantaitė (ELTA)

Eidama 85-uosius metus mirė ilgametė Kvantinės elektronikos katedros docentė Jadvyga Zofija Jasevičiūtė, skelbia Vilniaus Universiteto (VU) Fizikos fakultetas. 

<span>Mirė ilgametė VU Kvantinės elektronikos katedros docentė</span>
Mirė ilgametė VU Kvantinės elektronikos katedros docentė / Magnific.com nuotr.

„Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems, draugams ir kolegoms. Atsisveikiname su Vilniaus universiteto mokslininke, dėstytoja, baigiamųjų darbų vadove, brangia kolege, tačiau lieka jos darbai, pasakotos istorijos ir šviesa, kurią ji perdavė kitiems“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia VU Fizikos fakulteto administracija.

Nurodoma, kad VU docentės pareigas J. Z. Jasevičiūtė ėjo nuo 1992-ųjų.

„J. Z. Jasevičiūtė 1992 m. gavo docentės vardą ir iki pensijos dirbo Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Kvantinės elektronikos katedroje. Jos moksliniai darbai buvo susiję su branduolio fizika, šviesos bangų parametrinės sąveikos matematiniu modeliavimu, netiesine optika ir lazerių fizika“, – praneša universitetas.

„Jai buvo gera dalintis žiniomis, aiškinti, padėti suprasti. Studentams ji skyrė ypatingą dėmesį. Rengė metodinius leidinius, vadovėlius, prisidėjo prie fizikos mokslo sklaidos lietuvių kalba“, – pažymima įraše.

Pranešama, kad atsisveikinimas su velione vyks ketvirtadienį – birželio 11-ąją – 15 val. senosiose Šančių kapinėse Kaune. 

Šiame straipsnyje:
Jadvyga Zofija Jasevičiūtė
VU
Kvantinės elektronikos katedros docentė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Kvantija
Užuojauta
1
0
Manau
pagal kvantinę fiziką ji gyva.....
0
0
Visi komentarai (2)

Daugiau naujienų