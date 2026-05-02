Motociklų sezonas – atidarytas: baikeriai siunčia žinutę

Patys įvairiausi, gražiausi, garsiausi motociklai užpildė Upės gatvę sostinėje. Pasak organizatorių, šventės tikslas – parodyti, kad jie yra visuomenės dalis.
„Kad mes esame draugiški, norime draugauti, kviečiame šeimas su vaikais, norime bendrą šventę turėti, kad motociklininkai nėra atskira grupė žmonių“, – sakė Lietuvos motociklininkų klubo narė Lina Laurinaitytė.
Taip pat motociklininkai nori atkreipti kitų vairuotojų dėmesį.
„Čia yra būtent tas momentas, kai mes galime parodyti ir priminti gyventojams miesto, kad sezonas prasidėjo, būkite atsargūs“, – kalbėjo „Vėjų laumių“ prezidentė Liudmila Krivel.
Klaipėdoje popiet susidūrus automobiliui ir motociklui, žuvo pastarojo vairuotoja. Jos gyvybė užgeso ligoninėje.
Motociklininkai taip pat prašo nepykti ir dėl didelio skleidžiamo garso. Sako, jis reikalingas tikrai ne vien tik pasimaivyti, bet turi ir svarbią funkciją.
„Vėlgi slopina mums garsus, bet garsą mes naudojame ne tai, kad sau, kad būtų gražu, o kad aplinka girdėtų mus iš toli atvažiuojančius“, – teigė „Lietuvos motociklistų klubo“ vadovas Virginijus Aučyna.
Motociklininkai džiaugiasi, kad vairavimo kultūra Lietuvoje kasmet vis geresnė.
„Žinokite, diena ir naktis. Pradėjau važiuoti prieš aštuoniolika metų, tikrai situacija keliuose buvo kita, agresijos daug buvo“, – tvirtino L. Laurinaitytė.
Šiemet sezono atidarymo šventė itin gausi.
„Pagal prognozes turėtų būti 30 tūkstančių šiais metais. Oras geras visų pirma, tai daro įtaką. Tikimės, kad tiek ir bus, kiek sutilpsime, neaišku“, – svarstė V. Aučyna.
Automobilių rinkoje kasmet vis didesnę dalį užima elektromobiliai, o kaip yra su elektriniais motociklais?
„Jie yra tylūs. Visada reikia pasvarstyti apie visus variantus“, – svarstė renginio organizatorius Kernius Stankūnas.
Tačiau kiti motociklininkai apie elektrinius pagalvoti net nenori.
„Apie tai buvo kalba, kad turėtų atsirasti vienas drąsuolis, kuris turėtų pradėti juo važiuoti ir ateitis parodys. Kol kas klube nėra. Ne, ne, nenorėčiau tiesą sakant. Nežinau, nėra to žavesio, vibracijos“, – teigė V. Aučyna.
„Nepriimu šituos dalykus. Taip pat, kaip ir mašina automatinė. Ne, niekaip“, – tvirtino L. Krivel.
Kitiems net pats klausimas pasirodė juokingas.
„Juokaujat... Neuždavinėkit keistų klausimų. Aš senamadiškas, tiek to, apsieisime“, – sakė motociklininkas Mindaugas.
Elektromobiliai dažnai perkami ne tik dėl ekologijos, elektra važiuoti, turint, pavyzdžiui, saulės elektrinę, tiesiog daug pigiau. Motociklams tas esą ne taip aktualu.
Šventėje dalyvavo ir policijos motociklai.
„Motociklų padaugėja, kultūra grupės. Yra tų, aišku, ir mėgstančių pažeidinėti“, – kalbėjo policijos pareigūnas Ričardas Tamulynas
Tačiau ir pareigūnas elektrinio motociklo nepirktų.
„Gal ne, man vis tiek patinka garsas motociklo, kad būtų“, – įsitikinęs R. Tamulynas.
Renginį tradiciškai vainikavo didžiulė motociklininkų kolona.
