Naujai prisiregistravusiems Vilniuje – iki tūkstančio eurų ir verslų dovanos

„Deklaruoti gyvenamąją vietą užtrunka vos kelias minutes, tačiau apsispręsti kartais gali būti sunkiau – tam tikra prasme tai yra ir simbolinis pasirinkimas. Jei jau vadinate šį miestą savo namais, kviečiame tapti oficialiais vilniečiais – taip savo mokesčiais prisidėsite prie bendro miesto biudžeto, iš kurio finansuojame viešąsias paslaugas nuo transporto iki mokyklų ar ligoninių. Tai padariusiems iki metų galo siūlome paskatinimus, prie kurių jungiasi ir verslai – Vilnių kuriame kartu, kiekvienas prisidėdami savo dalimi“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Pusė Vilniaus biudžeto priklauso nuo gyventojų pajamų mokesčio (GPM) – tai vienas svarbiausių šaltinių, leidžiančių užtikrinti kokybiškas paslaugas mieste: investuoti į viešojo transporto modernizavimą, mokyklų bei darželių statymą, kokybiškų sveikatos paslaugų suteikimą.
Asmenys, norintys gauti skatinamąsias priemones, pirmiausia iki gruodžio 31 d. turi deklaruoti savo gyvenamąją vietą Vilniuje, o tada užpildyti specialią paraišką. Į paskatą gali pretenduoti tik pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie nebuvo registruoti sostinėje per pastaruosius dvejus metus.
Dovanų rinkinyje – 15 skirtingų naudų
Iki šiol vilniečio dovanų rinkinį sudarė 10 vienkartinių 60 minučių trukmės Vilniaus viešojo transporto bilietų, 1 kelionės bilietas sostinės elektriniu laivu, 2 kvietimai į „Skalvijos“ kino centrą bei 1 kvietimas į Lazdynų baseiną. Šį rinkinį papildo ir verslų siūlomos dovanos – nuo nemokamų apsilankymų iki nuolaidų.
Fantazijos.lt naujiems vilniečiams siūlo staigmeną iš savo asortimento, 15min.lt skiria nemokamą 3 mėn. prenumeratą. Taip pat nemokamą 3 mėn. „Wolt+“ narystę naujiems vartotojams suteikia „Wolt“. „Ride“ dovanoja 10 Eur kuponą kelionėms dviračiais bei paspirtukais, o „Circle K“ vaišina didžiausiu puodeliu kavos. Draudimo bendrovė „Balcia“ skiria 25 proc. nuolaidą savo paslaugoms. „Go3“ televizija suteikia išskirtinį pasiūlymą, į kurį įeis bene visas jų siūlomas turinys ir pramogos.
Rinkinyje taip pat gausus sportinių veiklų pasirinkimas: pridedami kvietimai į „Ryto“ bei Vilniaus „Žalgirio“ rungtynes, „Impuls“ siūlo nemokamą apsilankymą jų sporto klube, „Lemon Gym“ suteikia 7 dienų klubo narystę.
Šias dovanas gaus visi, kurie nuo rugsėjo 25 d. iki gruodžio 31 d. Vilniuje deklaruos gyvenamąją vietą ir užpildys specialią paraišką svetainėje tapkvilnieciu.lt.
Dovanų rinkiniai bus išsiunčiami paraiškoje nurodytais el. paštais sausio mėnesį.
Deklaruoti lengviau, nei galvojate
Gyvenamosios vietos deklaravimas yra apipintas įvairiais mitais, tačiau šis procesas nėra sudėtingas – tai galima padaryti tiek internetu, tiek atvykus fiziškai į seniūniją arba savivaldybę.
Jei nuomojatės butą ir turite nuomos sutartį, ją atsinešus į seniūniją ar savivaldybę galima deklaruoti gyvenamąją vietą be papildomo savininko sutikimo. Jo prireiks tik tuo atveju, jei norėsite deklaruoti internetu.
Norėdami deklaruoti gyvenamąją vietą bendrabutyje, su nuomos sutartimi atvykite į artimiausią seniūniją arba Vilniaus miesto savivaldybę ir darbuotojas jus užregistruos.
Detalias instrukcijas, kaip tai padaryti, rasite tapkvilnieciu.lt puslapio apačioje.
Piniginė kompensacija bus skiriama pirmus dvejus metus po gyvenamosios vietos deklaracijos – išmoka sudarys 50 proc. sumokėto GPM, tačiau ne daugiau nei 500 Eur per metus.
Išmokos bus mokamos dviem etapais:
Pirmoji dalis – iki 500 Eur. Ji bus apskaičiuota įvertinant 2026 m. sumokėtus mokesčius. Išmoka bus mokama tik tuo atveju, jei liksite deklaruotas Vilniuje nepertraukiamai mažiausiai iki 2026 m. gruodžio 31 d.
Antroji dalis – iki 500 Eur. Ji bus apskaičiuota įvertinant 2027 m. sumokėtus mokesčius. Išmoka bus mokama tik tuo atveju, jei liksite deklaruotas Vilniuje nepertraukiamai mažiausiai iki 2027 m. gruodžio 31 d.
Daugiau informacijos apie kampaniją ir atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus – tapkvilnieciu.lt.
