Paskutinė galimybė vilniečiams: siūlykite idėjas miesto erdvėms

„Miestas gyvas tiek, kiek jame gyvuoja jo žmonių kūrybiškumas ir noras dalyvauti kuriant miestą. Kiekviena kūrybinga idėja yra maža revoliucija, kuri kartu gali atvesti prie didelių permainų. Kviečiu būti ne tik stebėtojais, o tapti savo miesto vizionieriais ir kurti Vilniaus Vilniaus pokytį. Juk tik kartu galime paversti svajones realybe ir kurti miestą, kuriame kiekvienas jaustųsi namuose“, – teikti idėjas kviečia Vilniaus savivaldybės Organizacijos vystymo grupės vadovė Lina Koriznienė.
Iki rugsėjo 28 d. savo pasiūlymus, kaip pagerinti, įveiklinti, atnaujinti ar išplėsti viešąsias miesto erdves galima teikti platformoje „Dalyvauk! Vilnius“. Siūlomą idėją gyventojui reikėtų aprašyti, papildyti iliustracijomis, brėžiniais, nuotraukomis ar kita naudinga informacija, jei turima. Reikėtų nepamiršti įvardyti ir pagrįsti sprendžiamos problemos ar naudos.
Pasibaigus teikimo etapui, visas gautas idėjas pagal nustatytus atrankos kriterijus įvertins ekspertų darbo grupė. Visos atrinktos idėjos bus perduotos balsavimo etapui, kuris vyks lapkričio 3 d. – 30 d.
Kiekvienas vilnietis galės balsuoti už vieną mažą (savo seniūnijos, kurioje deklaravęs gyvenamąją vietą) ir vieną didelę (miesto) idėją. Arba tik už vieną iš kažkurios kategorijos, jei neranda patinkančių idėjų.
Šiemet sudaryta galimybė idėjas palaikyti ir į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą įtraukti vilniečiams. Tiesa, jie galės palaikyti tik didžiąsias idėjas.
Idėjos-laimėtojos paaiškės gruodį.
Pernai vilniečiai išrinko 3 didžiąsias ir 29 mažąsias idėjas seniūnijose. Visoms joms paskirstytas beveik 1 mln. eurų. Didžiosios idėjos bus įgyvendintos per 24 mėnesius, o mažųjų idėjų įgyvendinimo procesai sparčiai vyksta.
Jau įrengta Piklbolo dviejų kortų aikštynas Lazdynų seniūnijoje, paplūdimio tinklinio aikštelės – Žvėryne ir Naujininkuose, treniruoklių erdvė – Verkiuose.
Naujausi komentarai