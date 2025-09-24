Savivaldybė spręs, ar skirti paskatas vilniečiams už gyvenamosios vietos deklaravimą sostinėje

Pasak savivaldybės, naujai deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniaus mieste yra numatoma skirti 500 eurų išmoką bei dovanoti „vilniečio startinį rinkinį“.
Jį sudaro: 10 vienkartinių 60 minučių trukmės Vilniaus viešojo transporto bilietų ir vienas kelionės bilietas sostinės elektriniu laivu, du kvietimai į kino centrą „Skalvija“ bei kvietimas į Lazdynų baseiną.
Anot savivaldybės, iniciatyva siekiama Vilniuje gyvenančius žmones paskatinti oficialiai registruotis mieste, užtikrinant tikslesnį miesto plėtros planavimą, efektyvesnį paslaugų teikimą ir racionalų biudžeto lėšų paskirstymą.
„Išmoka yra suteikiama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje, kurie iki gyvenamosios vietos deklaravimo dienos nebuvo deklaravę gyvenamosios vietos savivaldybėje ne trumpiau nei 2 metus“, – nurodoma siūlomos tvarkos apraše.
Skatinimo priemones apima ir galimybę per dvejus metus susigrąžinti iki tūkstančio eurų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM).
Savivaldybės duomenimis, šiuo metu Vilniuje savo gyvenamąją vietą yra deklaravę daugiau kaip 630 tūkst. žmonių, tačiau realiai čia gyvena daugiau žmonių.
Pavyzdžiui, sostinėje mokosi beveik 50 tūkst. studentų, iš kurių daugiau nei 30 tūkst. nėra sostinėje deklaravę gyvenamosios vietos, o sveikatos priežiūros įstaigose prie šeimos gydytojų yra prisirašę apie 100 tūkst. daugiau žmonių, nei yra oficialiai deklaravusiųjų gyvenamąją vietą.
