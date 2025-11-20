Seimas pritarė informacijos centro Baltarusijos žmonėms Vilniuje steigimui

Už tai numatantį įstatymą vieningai balsavo 96 Seimo nariai.
Punkte baltarusiams bus teikiama informacija apie ET darbą ir vertybes, Lietuvoje rengiamas Baltarusijos pilietinės visuomenės paramos veiklas.
„Baltarusija nėra ET narė, ET neturi atstovybės ar ryšių biuro Baltarusijoje, o vykęs Baltarusijos bendradarbiavimas su ET buvo sustabdytas dėl šios šalies dalyvavimo Rusijos agresijoje prieš Ukrainą. Tačiau ET Ministrų Komitetas, atsižvelgdamas į ET vaidmenį skatinti žmogaus teises, demokratiją ir pagarbą teisinės valstybės principams Europoje, siekia palaikyti ir stiprinti santykius su Baltarusijos pilietine visuomene ir tam tikslui įsteigti informacijos punktą Vilniuje“, – teigia iniciatyvos rengėjai aiškinamajame rašte.
Kaip rašė BNS, Lietuva su ET bendradarbiauti Vilniuje steigiant šį punktą sutarė pernai lapkritį. Susitarimą Strasbūre pasirašė tuometis užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis ir ET generalinio sekretoriaus pavaduotojas Bjornas Berge.
Užsienio reikalų ministerija centrui siūlo suteikti patalpas nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, atleidžiant punktą nuo nuomos mokesčio.
Vyriausybė susitarimu taip pat įsipareigoja tais atvejais, kai biuras savo oficialiam naudojimui įsigyja prekių ar paslaugų, į kurių kainą įskaičiuoti akcizai ar mokesčiai, atleisti nuo pareigos juos mokėti arba kompensuoti sumą pagal Lietuvos įstatymus.
Savo ruožtu, ET įsipareigoja padengti patalpų įrangos ir priežiūros, personalo, visas kitas su veikla susijusias išlaidas.
