Šeškinės poliklinika atvėrė naujas patalpas: didins paslaugų prieinamumą vaikams ir paaugliams

„Augant paslaugų poreikiui esamose poliklinikos patalpose nebeturėjome galimybių užtikrinti visų sąlygų tolesnei plėtrai, todėl priėmėme sprendimą įkurti naujas erdves. Šis sprendimas leidžia ne tik teikti daugiau paslaugų, bet ir vaikams, jų šeimoms sukurti patogesnę, šiuolaikišką ir jų poreikiams pritaikytą aplinką“, – sostinės savivaldybės interneto svetainėje cituojamas Šeškinės poliklinikos direktorius Mindaugas Sinkevičius.
Nurodoma, kad naujose patalpose, nuo birželio įsikūrusiose prekybos centre „Pikas“, veikia gydytojo socialinio pediatro konsultacijos bei įkurtas Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaras (VRSAR), kurio paslaugos teikiamos vaikams iki 7 metų.
„Naujose patalpose teikiamos ambulatorinės vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, dirba gydytojai vaikų ir paauglių psichiatrai, medicinos psichologai, psichikos sveikatos slaugytojai, socialiniai darbuotojai. Vaikai centre gali gauti ir kalbos korekcijos paslaugas, konsultacijas teikia klinikinis logopedas“, – nurodo Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
Paslaugas teiks 25 sričių specialistai
„Patalpose įrengta 10 specialistų kabinetų, 2 kineziterapijos salės ir ergoterapijos salė su sensorine erdve. Čia dirba 25 įvairių sričių specialistai, o vienu metu paslaugos gali būti teikiamos 13–19 vaikų, užtikrinant kokybišką, individualiems poreikiams pritaikytą pagalbą“, – pažymima pranešime.
Taip pat priduriama, kad naujos erdvės kurtos vadovaujantis šeimai draugiškos sveikatos priežiūros principais – prioritetas teiktas vaikų emocinio komforto, jaukumo ir privatumo užtikrinimui.
„Patalpos pritaikytos įvairaus amžiaus vaikų poreikiams – jose įrengti ergonomiški, vaikams tinkami baldai, o aplinka sukurta laikantis universalaus dizaino principų, užtikrinančių patogumą ir prieinamumą visiems lankytojams“, – teigia Vilniaus miesto savivaldybė.
„Siekiant palengvinti orientavimąsi erdvėse ir sumažinti vaikų patiriamą nerimą, įdiegtos vizualinės struktūros kortelės, padedančios aiškiau suprasti aplinką ir numatyti apsilankymo eigą“, – pažymima pranešime.
Naujausi komentarai