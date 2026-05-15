Šiaurės Makedonija steigs Vilniuje ambasadą

Ministerijos teigimu, šis sprendimas atvers naujų galimybių glaudžiau bendradarbiauti saugumo, ekonomikos ir kultūros srityje.
Be kita ko, Lietuva ir toliau nuosekliai remia Šiaurės Makedonijos narystės Europos Sąjungoje siekį. Pasak ministerijos, ES plėtra yra strateginė investicija į visos Europos saugumą, stabilumą ir atsparumą.
„Lietuva yra pasirengusi toliau aktyviai dalytis savo integracijos patirtimi bei praktiniais sprendimais, padedančiais įgyvendinti ES standartus, stiprinti institucijas ir atsparumą išorės grėsmėms“, – pranešime pažymėjo ministerija.
2023 metais Šiaurės Makedonijos sostinėje pradėjo veikti Lietuvos ambasados Kroatijoje Skopjės skyrius, kuriam vadovauja ambasadorė ypatingiems pavedimams Vilma Dambrauskienė.
