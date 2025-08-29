Siekiama atgaivinti Rudaminos turgavietės veiklą

„Įmonė įsipareigojo per penkerius metus skirti 305 tūkst. eurų finansinį įnašą į Rudaminos turgavietės infrastruktūros plėtrą“, – teigiama pranešime.
„Nemėžio komunalininkas“ taip pat planuoja papildomai organizuoti prekybą tris kartus per savaitę – taip siekiama atgaivinti turgavietės veiklą ir sukurti naujų galimybių Rudaminos bendruomenei.
Iki šiol prekyvietė veikė tik šeštadieniais.
Rudaminos turgavietės administratoriaus atrankoje „Nemėžio komunalininkas“ konkurentų neturėjo, nes konkursinį pasiūlymą teikė vienintelis.
Vilniaus rajono savivaldybės administracija praneša, kad 2025 m. liepos 24 d. paskelbto Rudaminos turgavietės administratoriaus atrankos konkurso nugalėtoju tapo UAB „Nemėžio komunalininkas“.
„Džiaugiamės sėkmingai pasibaigusiu Rudaminos turgavietės administratoriaus atrankos konkursu. Esame įsitikinę, kad jų patirtis ir ambicingi planai, numatantys ne tik reikšmingas investicijas į infrastruktūrą, bet ir įvairias prekybos, paslaugų bei kultūrines veiklas, įkvėps naujos gyvybės Rudaminos turgavietei ir džiugins visą bendruomenę. Tai svarbus žingsnis kuriant patrauklią ir modernią erdvę Vilniaus rajono gyventojams“, – teigė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius.
Konkursas buvo skelbtas savivaldybės interneto svetainėje, „Facebook“ paskyroje, BNS Spaudos centre, savaitraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“, siekiant užtikrinti maksimalų viešumą ir pritraukti kuo daugiau dalyvių. Iki 2025 m. rugpjūčio 22 d. buvo gautas ir užregistruotas vienas konkursinis pasiūlymas.
