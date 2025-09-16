Signatarų namuose minimos filantropo Juozapo Montvilos 175-osios gimimo metinės

Renginių ciklo „Mūsų Juozapas: J. Montvilai – 175“ metu bus rengiama konferencija, ekskursijos senamiestyje bei Lietuvos valstybės istorijos archyvo paroda.
Konferencijos metu bus skaitomi pranešimai apie J. Montvilos mecenatystę, jo šeimos ištakas, bajorišką kilmę ir išsilavinimą. Taip pat bus pristatyta socialinė filantropo misija ir kaip jis padėjo žmonėms, bus aptartas Vilniaus kolonijų fenomenas.
Renginių ciklo partneris Lietuvos valstybės istorijos archyvas rugsėjį organizuos nemokamas ekskursijas po dokumentų ir fotografijų parodą „Didysis labdarys Juozapas Montvila“. Joje eksponuojama išsamiausia kada nors surinkta dokumentų ir fotografijų kolekcija, pasakojanti apie bajorų Montvilų šeimą, J. Montvilos gyvenimą ir veiklą.
Renginių ciklo programą užbaigs Signatarų namų organizuojamos ekskursijos po Vilniaus senamiestį. Jų metu bus aplankoma ir pati pirmoji filantropo inicijuota gyvenamųjų namų kolonija, vadinama Aguonų kolonija.
Anot Nacionalinio muziejaus, per savo gyvenimo metus J. Montvila rėmė menininkus, rūpinosi jų išsilavinimu, inicijavo gyvenamųjų namų kompleksų, vadinamų kolonijomis, ir pirmosios miesto elektrinės statybas.
Taip pat skatino amatų vystymą, rengė parodas, dalyvavo Vilniaus mokslo bičiulių draugijos veikloje. Jis steigė ir finansavo daugiau nei 20 įvairių labdaros organizacijų bei 16 metų dirbo tuometinėje Vilniaus miesto taryboje.
Naujausi komentarai