Simboliškas sutapimas sostinėje – bitės pasirinko Bitininkų gatvę

Gatvėje vilniečiai išvydo neįprastą vaizdą – gyvų bičių spiečių ant asfalto.
„Ėjome su dukra į parduotuvę ir išgirdome tą garsą. Dukra dar klausė, kas čia per garsas? Žiūriu – bitės. Vaizdas tikrai geras buvo“, – pasakojo vilnietė Inga.
Moteris nedelsiant paskambino vyrui.
„Vyras iškvietė bitininkus. Džiaugiamės, kad išgelbėjome bitutes“, – sakė moteris.
Netrukus į vietą atvykęs bitininkas Dainius Noreika ėmėsi darbo.
„Tai yra spietinė su koriais, ji yra ištepta pikiu, o pačiuose koriuose irgi yra jau šiek tiek. Senesnio tipo koriai, papildomai paėmiau porą korių su išsuktu medumi“, – dalijosi pašnekovas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Taigi, užteko spietinę šalia jų pastatyti ir bitės iškart pradėjo skirsti į jos vidų. Bičių motinėlė taip pat buvo viduje.
„Mačiau, jog toks nedidelis gumuliukas – 20 bičių aplink ją aplipusių. Tiesiog paėmiau su šluotele ir įkėliau, nenorėjau daug jos judinti ir tyrinėti. Jei ji pakils ir išskris į medį – visas spiečius skris į medį“, – neslėpė D. Noreika.
Keliaudami, tokie spiečiai laikinai apsistoja medžiuose, tačiau pamatyti juos ant asfalto yra retas atvejis.
„Taip nutinka, jei motina nelabai gali paskristi, pavyzdžiui, yra senesnė“, – aiškino bitininkas.
Jei spiečius atsiduria mieste, jis gali įsikurti įvairiausiose vietose.
„Jei motinėlė būtų kažkur medyje ir spiečius kabėtų medyje, jis, pakabėjęs kažkiek laiko, atranda bitės žvalgės vietą, kur galėtų kurti naujus namus. Nebūtinai į avilį, bet gali į kaminą, į namo sieną“, – teigė D. Noreika.
Anot bitininko, yra kelios versijos, kodėl šios bitės atsidūrė ant asfalto.
„Arba kažkuris bitininkas nepakankamai gerai sužiūrėjo ir per mažai vietos paliko, t. y. per mažai praplėtė. Tuomet bičių pavasarį prisidaugino daug ir joms nebeužteko vietos“, – kalbėjo jis.
Deja, rasta ir negyvų bičių.
„Čia matosi, kad, ko gero, su mašina buvo pravažiuota, nes ant gatvės kažkiek sutraiškyta. Čia nedidelis kiekis – apie 50 bičių“, – komentavo D. Noreika.
Įdomu tai, kad bičių spiečius nusprendė nutūpti ne bet kokioje vietoje, o Bitininkų gatvėje.
Neatvažiavus bitininkui, šio spiečiaus lauktų nesmagus likimas.
„Greičiausiai, kad motina negalėtų niekur nuskristi ir jos čia gulėtų, greičiausiai, kad žūtų, o dar žmones pagąsdintų“, – neslėpė D. Noreika.
Spiečius bus išvežtas į bityną ir apgyvendintas naujame avilyje.
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