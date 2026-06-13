Sostinė pradeda Pašilaičių skvero ir alėjos atnaujinimo darbus

Pasak sostinės mero Valdo Benkunsko, viešųjų erdvių atnaujinimas mieste vykdomas nuosekliai, orientuojantis į bendruomenių poreikius ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimą.
„Pašilaičių Ugnijos skveras ir Čikagos alėja – vietos bendruomenei svarbios ir gerai pažįstamos erdvės, todėl jų pokyčiai planuoti glaudžiai bendradarbiaujant su gyventojais. Siekiame, kad po atnaujinimo jos būtų patrauklesnės, gyvybingesnės ir pritaikytos įvairaus amžiaus vilniečių poreikiams“, – pranešime cituojamas V. Benkunskas.
Ugnijos skvere ketinama įrengti teminę gamtos deivių Gabijos, Medeinos ir Žemynos žaidimų aikštelę vaikams, suskirstytą į skirtingoms amžiaus grupėms pritaikytas zonas. Čia taip pat suplanuota bendruomenės susibūrimų vieta bei poilsio erdvės.
Dalis teritorijos bus gausiai apželdinta, formuojant saugesnes ir ramesnes zonas, taip pat čia ketinama įrengti apšvietimą, mažosios architektūros elementus bei vaizdo stebėjimo kamerą.
Čikagos alėjoje numatoma atnaujinti pagrindinį taką jį praplečiant ir pritaikant intensyvesniam pėsčiųjų judėjimui. Greta tako numatomos ramaus poilsio, sporto ir aktyvaus laisvalaikio aikštelės su treniruokliais bei lauko žaidimų stalais.
Be to, teritorijoje taip pat ketinama sutvarkyti esamą žaidimų aikštelę, gausiai apželdinti šalia esančios troleibusų aikštelės prieigas.
Visoje tvarkomoje teritorijoje numatomi nauji suolai, kėdės su atlošais, dviračių stovai, hamakai, gertuvė, šiukšliadėžės, informaciniai stendai, apšvietimas ir vaizdo stebėjimo sistema.
(be temos)