Sostinėje vyks antrasis dronų varžybų „Vilnius kyla!“ etapas

„Pradėdami plėtoti dronų ekosistemą Vilniuje, siekėme sukurti erdves, kuriose galėtų telktis mokymus organizuojančios organizacijos, o taip pat treniruotis tiek patyrę dronų entuziastai, tiek pradedantieji. Šis tikslas šiandien yra pasiektas – turime aktyvią ir augančią dronų pilotų bendruomenę, kurią galime pakviesti išbandyti jėgas varžybose, o dar tik besidominčius – stebėti jas iš arti ir įsitraukti į įvairias veiklas“, – pranešime cituojamas Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Anot organizatorių, sostinės vaikų ir jaunimo centras „Hobiverse“ kvies renginio dalyvius išbandyti skrydžių simuliatorių, o Lietuvos šaulių sąjunga pristatys savo ekipuotę, mokys, kaip išgauti ugnį, kvies sužaisti atminties žaidimą.
Tuo metu Lietuvos Raudonasis Kryžius kvies pasitikrinti civilinės saugos žinias ir išbandyti pirmosios pagalbos veiklas.
Pirmasis serijos renginys „Vilnius kyla! KOVO iššūkis“ įvyko Vilniaus dronų centre.
